De olho na páscoa: saiba como deixar sua casa no clima da festa

Há quem celebre a Páscoa de forma minimalista, apenas com o almoço em família. Mas há também quem goste de entrar no clima da festa de cabeça e levar o tema para a decoração da casa.

A data, que vai além do compartilhamento de chocolate, pode trazer um toque sofisticado para a decoração e, caso seja o desejo, fugir do toque infantil do que já conhecemos de algo relacionado a páscoa. Tudo isso, sem gastar muito.