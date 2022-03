De onde vem a treta? Saiba a origem da rivalidade entre Jade e Arthur

O paredão Jade X Arthur Aguiar é o mais esperado do BBB 22. Os dois, que tiveram um começo de reality bem semelhante, já chegaram a compartilhar momentos de amizade e possuem aliados em comum, agora se tornaram rivais “eternos” na temporada.

Mas, qual a origem da treta entre Jade e Arthur? Vamos por partes.

1. Dada a largada do sonho: começo tardio e desvantagens no jogo

Jade e Arthur tiveram um começo semelhante no BBB 22. Assim como Linn da Quebrada, o músico e a modelo entraram no reality três dias após a estreia porque testaram positivo para a Covid-19. Os dois se sentiram bastante afastados dos demais participantes, e a esperança de uma grande amizade entre eles crescia entre o público.



2. Começo de um sonho: as poucas semanas de amizade



Por terem entrado com uma relativa desvantagem com relação aos outros brothers, Jade e Arthur se aproximaram bastante nas duas primeiras semanas de jogo. O ator tinha a influenciadora como uma prioridade no jogo, e chegou a afirmar que daria imunidade para ela caso conquistasse o anjo.

3. Deu tudo errado: o começo de uma ruptura

Desde que entrou no BBB 22, Arthur se sentia bastante preocupado com paredões. Ao conquistar a liderança pela primeira vez, Jade prometeu que o brother teria ao menos o direito do bate e volta já não seria o indicado do líder.

Porém, a sister ficou bastante chateada após supostamente não ter recebido do brother um parabéns pela liderança, e passou a refletir a relação com ele.

3. Indicação ao paredão

Para a surpresa da casa, Jade mandou Arthur direto para o paredão. A sister declarou que tinha o interesse em formar um paredão só de camarotes e de retirar os votos da casa. Durante a justificativa, ela também alegou que o brother agia por interesse. O paredão foi formado por Arthur, Douglas e Naiara.

4. Trégua? Longe disso

Com a eliminação de Naiara, Jade chamou Arthur para conversar e afirmou que o vetaria da prova caso existisse essa possibilidade, mas que estava disposta a dar uma segunda chance para ele. O esposo de Maira Cardi achou a atitude da jovem incoerente.



5. Mais uma: segunda indicação de Arthur

Em mais uma semana seguida, a irmã de Leo Picon conquistou a liderança. Sem nem pensar duas vezes, ela mandou Arthur direto para o paredão de novo. A partir desse momento, os dois se assumiram rivais e trocaram farpas nas dinâmicas.



6. O confronto final: ‘Bora, eu e você no paredão’

Uma hora, a treta entre Jade e Arthur iria acabar dentro da casa: quando um dos dois fossem eliminados pelo público. E esse momento pode estar próximo. Após atender o big-fone, a modelo estava no paredão e precisava puxar alguém para a berlinda também. Ela não pensou dias vezes antes de convocar o músico para o confronto final. Para qual dos dois você está torcendo?

