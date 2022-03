Deborah Secco curte praia de fio dental e dispara: ‘um sol para cada um’

Deborah Secco enfrentou o calor forte do Rio de Janeiro e esbajou sensualidade na praia. De biquíni asa-delta verde-musgo, com óculos escuros e boné, a atriz atualizou o bronzeado deitada em uma canga e travou a web com as postagens feitas em uma rede social.

Deborah, com 42 anos, escreveu: “Um sol para cada um”, admitindo a temperatura quente. A artista se prepara para interpretar uma empresária em Rensga Hits, série do Globoplay que aborda o universo sertanejo.

