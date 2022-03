Vários fatores contribuíram para a decisão do Copom em elevar a taxa básica de juros. Confira pontos relevantes sobre a economia, conforme dados divulgados na data desta publicação pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Decisão de política monetária: elevação da Selic

Dada a avaliação, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1,00 ponto percentual, para 11,75% ao ano, conforme divulgado recentemente pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos

O Comitê de Política Monetária (Copom) entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos-calendário de 2022 e, principalmente, o de 2023, destaca o Banco Central do Brasil (BCB), reforçando a divulgação sobre a elevação da inflação que já havia sido feita pela instituição antes da liberação da Ata da Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos

O Comitê de Política Monetária (Copom) considera que, diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. reforça o documento divulgado pelo Banco Central do Brasil (BCB), conforme divulgado quando da decisão de elevar a inflação.

A Ata divulgada pelo Banco Central do Brasil (BCB) destaca que a atuação do Comitê de Política Monetária (Copom) visa combater os impactos secundários do atual choque de oferta em diversas commodities, que se manifestam de maneira defasada na inflação.

O ciclo de juros nos cenários avaliados

As atuais projeções indicam que o ciclo de juros nos cenários avaliados é suficiente para a convergência da inflação para patamar em torno da meta ao longo do horizonte relevante.

Assim sendo, o Comitê de Política Monetária (Copom) avalia que o momento exige serenidade para avaliação da extensão e duração dos atuais choques. Caso esses se provem mais persistentes ou maiores que o antecipado, o Comitê estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário.

As informações oficiais estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil (BCB) de forma integral. Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) traz dados relevantes sobre a economia de forma abrangente.