Decisão tomada: Linn revela quem indicará para o paredão no BBB 22; veja detalhes

Líder da semana no BBB 22, Linna já sabe quem indicará para o paredão deste domingo (27). A primeira opção da cantora, Arthur Aguiar, será imunizado pelo anjo Paulo André, a cantora precisou pensar em uma nova opção. Ela desabafou sobre o assunto com Eliezer, Eslôvenia, Lucas e Jessilane.

A artista descartou Douglas também. “Porque a gente não teve atrito essa semana, ele foi semana passada, ele foi a pessoa que era mais improvável que saísse da prova porque ele sabia da nossa reação. Ele estava lá até esperando que eu saísse. Parece injusto da minha parte que eu fazer isso. Ainda mais com tudo que já está acontecendo comigo aqui dentro da casa, entende? Você não acha?”, começou.

Ela acredita que Paulo André é a opção mais viável. “Acho que faz muito mais sentido indicar o P.A porque, dentro de tudo isso, foi ele quem interferiu diretamente na minha liderança, tirando duas pessoas do vip, ele já votou para eu ir direto no paredão. Eu ainda tenho mais motivos agora para indicar ele do que para indicar o D.G”, completou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias

[[saba_mais]]