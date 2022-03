Decoradora Carol Barroso dá dicas para não errar na hora de decorar a casa

Hoje em dia, com tantas opções de móveis, cores e texturas, decorar a casa pode ser uma tarefa muito divertida, mas não significa que seja fácil. Conforme as escolhas, o ambiente pode ficar desagradável, disfuncional ou até mesmo brega.

De todo modo, para evitar que o seu lar fique com um aspecto cafona, confira as recomendações da decorada Carol Barroso.

Na avaliação da influencer, cores neutras podem até ser elegantes, mas, se não houver uma boa composição, pode deixar o ambiente com um aspecto monótono. Por outro lado, indica que se deve tomar cuidado com o excesso de tons.

“Ambientes com muitas cores não transmitem a sensação de conforto. Um cômodo não pode ser tão diferente do outro, do contrário, não parece uma casa”, pontua.

“Deixar as coisas fora do lugar passa as sensações de desconforto e desleixo. Isso é tão ruim que, mesmo que a casa tenha paredes bonitas e móveis novos, fica com a atmosfera interna carregada”, explica a influencer. “Portanto, a dica é organizar, de modo que cada objeto tenha um canto para chamar de seu”, complementa.