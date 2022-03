Decreto amplia limite de público em eventos na Bahia para 8 mil pessoas

O Governo do Estado da Bahia anunciou por meio do Diário Oficial publicado nesta quarta-feira (9) o aumento do limite de público em eventos para 8 mil pessoas.

As exigências para a realização de eventos após o aumento de público continuam as mesmas. É necessário a apresentação do certificado de vacinação com duas doses da vacina ou dose única, respeito aos protocolos sanitários em especial o distanciamento social e o uso de máscaras, e a ocupação limitada a 50% da capacidade do local.