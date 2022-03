Defesa Civil de Penedo visita comunidade Marizeiro

Decom PMP

A coordenação da Defesa Civil de Penedo mantém o estado de alerta para a situação de cheia no Rio São Francisco e permanece monitorando as condições no município, principalmente nas localidades que historicamente são afetadas por enchentes.

Nesta segunda-feira, 07, o Coordenador da Defesa Civil de Penedo, Geraldo Sabino, esteve na comunidade Marizeiro, localizada no limite com o município de Igreja Nova.

“Nós conversamos com os moradores e a situação está normalizada, existe uma ‘porta d’água’ no local que mantém a passagem de água em condições de controle”, explica o representante da Prefeitura de Penedo que mantém contato regular com representante dos moradores dos povoados situados em áreas afetadas durante as cheias.

O povoado Marizeiro é situado em área de declive, onde se forma uma lagoa, com registro de casas inundadas em 2004, quando a vazão do rio São Francisco praticamente alcançou o dobro do nível atual, mantido em quatro mil metros cúbicos por segundo até o próximo dia 10 de março, segundo informe mais recente da Chesf sobre a liberação de água na Usina Hidro Elétrica de Xingó.

Na próxima quinta-feira, a Defesa Civil de Penedo visitará a comunidade Ilha das Canas, situada às margens do rio São Francisco, para verificar as condições dos moradores e articular ações de assistência que se fizerem necessárias.