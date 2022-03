Defesa Civil emite alerta de alagamentos e deslizamentos de terra em Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu, na manhã desta sexta-feira (04), um alerta de alagamentos e deslizamentos de terra em Salvador. O motivo é a intensidade das chuvas, que começou desde a quinta (03). Nas últimas 24h, Fazenda Grande do Retiro e Pernambués foram os bairros que mais acumularam chuvas. Ambos registraram 62,8 mm e 58,8 mm, respectivamente. Além dessas comunidades, entraram na lista:

Ainda de acordo com a entidade, o motivo das fortes chuvas é um fenômeno chamado de ‘cavado’, que ocorre quando em uma região da atmosfera se forma uma ondulação do fluxo de ventos e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica. A previsão de chuva seguirá ao longo do dia.

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 160 raios caíram em Salvador nas últimas 24h.

Ocorrências

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 10 solicitações até às 07h38. Foram registrados: 2 ameaças de desabamento, 3 ameaças de deslizamento, 2 avaliações de imóveis alagados, 1 desabamento parcial, 1 deslizamento de terra, e 1 infiltração. Na quinta-feira (3), foram registrados mais de 150 ocorrências na capital baiana. A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

