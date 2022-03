Delegado e policiais civis presos em operação são soltos após decisão judicial

De acordo com o g1 Bahia, a polícia informou que a decisão judicial substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares consistentes na proibição de acesso à Delegacia Territorial de Seabra ou qualquer forma de contato com servidores da unidade.

As prisões dos militares ocorreram no dia 30 de junho de 2021. A Polícia Civil informou que os quatro foram soltos pela Justiça em 17 de março deste ano.

Durante a investigação, de acordo com a polícia, as provas colhidas foram avaliadas sob a ótica do direito administrativo disciplinar. A técnica foi utilizada para saber quais e quantos dispositivos da legislação disciplinar foram, em tese, violados.

Segundo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), que integra a operação, as investigações apontaram indícios do envolvimento dos policiais civis lotados na 13ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), em Seabra, com o tráfico de drogas. Além disso, os militares podem estar associados também a uma possível lavagem dos ativos criminosos.