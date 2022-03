Delicado: ex-BBB Larissa tem crise alérgica e cancela compromissos em SP

Larissa Tomásia precisou mudar os planos após ter uma nova crise alérgica na sexta-feira (25). A ex-BBB que havia acabado de se mudar para São Paulo voltou para Pernambuco na madrugada deste domingo (27) e não conseguiu curtir o festival de música Lollapalooza. Ela fez o comunicado aos fãs através dos stories do instagram.

“Meu Lollapalooza hoje está diferente. Neste exato momento estou embarcando para Recife vou me encontrar com a minha família, cuidar de mim, da minha saúde perto da minha família. Só vou voltar quando eu estiver 100% recuperada. Minha crise alérgica está recorrente demais. Decidi ficar com a minha família”, começou a modelo.

A jovem ainda relatou que está com o rosto bastante inchado. “Fiquei muito desesperada. Fui medicada. Estou mostrando a realidade para vocês porque realmente não está sendo fácil. Graças ao tratamento, que comecei ontem, acordei mil vezes melhor, porém, como está oscilando bastante, decidi voltar caso acontecesse algo pior”, completou.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias