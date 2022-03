Demora no acesso de familiares causa confusão na Penitenciária Lemos Brito

A demora no acesso de familiares dos detentos do módulo 5 da Penitenciária Lemos Brito causou tumulto e confusão na manhã desta quarta-feira (9). De acordo com informações da TV Bahia, os visitantes chegaram mais cedo que o horário habitual por medo da paralisação de 72h dos agentes penitenciários prevista para começar às 08h.

As visitas deste pavilhão estavam suspensas há 1 mês. Em meio ao bloqueio do portão principal, algumas esposas, que esperavam em filas, relataram que a decisão de antecipação da visita hoje foi reaalizada pelo diretor da unidade. O vice presidente do Sinsppeb (Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia), Fernando Fernandes, contou a categoria paralisou as atividades em reivindicação a implantação da Polícia Penal na Bahia e o aumento do número de contratações dos agentes.

A situação entre o Governo da Bahia e o sindicato está em evidência desde a rebelião registrada no dia 20 de fevereiro de 2022. Ao menos 5 pessoas morreram no motim.

Invasão

Ainda nesta madrugada (9), um homem foi flagrado ao escalar o alambrado que contorna a Cadeia Pública de Salvador, que fica dentro do Complexo Penitenciário. Por volta das 2h30, ele arremessou materiais para dentro do presídio.

Os servidores penitenciários registraram a ação em vídeo. Na gravação, é possível ver o homem arremessa vários pacotes, até que o mesmo percebe que está sendo filmado. Depois disso, ele desce do alambrado e foge. O homem, ainda não foi identificado, não foi preso e o material arremessado não foi localizado.