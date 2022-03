Dennis DJ revela torcida do ‘BBB 22’ e faz remix para Arthur Aguiar; veja vídeo

Foto: Reprodução/Globoplay

Dennis DJ declarou a sua torcida a Arthur Aguiar, participante do ‘BBB 22’, e publicou um remix em homenagem ao ator, nesta terça-feira (8). No vídeo, o artista pediu a permanência de Arthur, que está no sétimo paredão do programa, junto à Jade Picon e Jessilane.

O remix começa com o DJ falando sobre algumas das comidas citadas por Arthur no confinamento: “empadão, carne, purê de batata baroa”. No refrão, ele segue declarando a sua torcida pelo ator e a possível saída da influenciadora, Jade Picon. “Arthura ou surta” e “Jade vem pra cá” são alguns dos trechos da canção.

Nos comentários, não faltaram elogios para a música do DJ. “Gênio”, disse um. “Música de milhões”, comentou outro. “Eita, que loucura”, escreveu um terceiro.

