Deolane Bezerra diz conhecer apenas 4 dos 11 banheiros de sua mansão

Em entrevista ao programa The Noite, de Danilo Gentili, a viúva de MC Kevin revelou que ainda não conhece toda sua casa. Dos 11 banheiros que a mansão possui, a moça contou que só foi em 4.

O imóvel, que conta com toda pompa de uma mansão de celebridades, lustres de cristais, quadros de artistas renomados, vaso de ouro, pantera de decoração, tem ainda uma homenagem ao ex-companheiro, MC Kevin, um quadro pintado com o rosto do artista.