Deolane diz sofrer preconceito em condomínio: ‘Chamam de pobre’

Deolane Bezerra utilizou o instagram na quarta-feira (16) para desabafar sobre uma situação para lá de delicada no condomíminio que mora em São Paulo. A influenciadora digital revelou que a família dela sobre discriminação por parte de outros moradores.

“Estão nos chamando de gentalha, pobres, ‘que nojo’. Vieram atrás da minha mãe dizendo que estão preparando uma festa surpresa para mim, mas eu não quero festa. Nós não ficamos filmando ninguém, muito pelo contrário”, começou a viúva de MC Kevin.

“Ela relatou que tem recebido mensagens ofensivas em grupos do Whatsapp. “Eu tenho registros das mensagens do grupo. Cuidado com o que falam, principalmente, ao falar que eu tenho que voltar para a periferia e fazer um ‘gato’ na luz. Isso é crime. Cuidado que a favelada é doutora, e vou tomar providências cabíveis”, completou.

