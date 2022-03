Depoimentos de Bárbara, Elenice e Santiago acabam com Christian em ‘Um Lugar ao Sol’

“Por falta de maturidade, ingenuidade, não sei, assumi que o Renato tinha finalmente mudado. Na verdade, o que era uma grande manipulação, eu achei que fosse uma conquista, uma prova do amor dele por mim. Durante anos eu vivi nesse labirinto, estranhando o comportamento do meu marido, questionando as minhas percepções, a minha sanidade. Mas o pior de tudo é a violação sexual mediante fraude. Quantas vezes, meu Deus, achando que estava me entregando ao meu namorado, eu fui para a cama com um desconhecido?”, dirá Bárbara.