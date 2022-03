Você já parou para pensar nas desculpas que fazem você desistir de alcançar o sucesso? Já analisou aquela procrastinação que atrapalha as suas tomadas de decisão e fazem com que você fique “parado no tempo”? Se ainda não percebeu esses fatores, está mais do que na hora de pensar sobre isso!

Afinal, grande parte dos impasses que surgem em nossas vidas podem estar presentes apenas em nossas mentes. E quando passamos a entender esse tipo de fato, começamos e enxergar a vida com outros olhos.

Por isso, esperamos lhe ajudar com algumas dicas que instigam o autoconhecimento. Acompanhe e saiba mais.

Principais desculpas que fazem você desistir de alcançar o sucesso

É claro que as desculpas que fazem você desistir de alcançar o sucesso podem variar de acordo com a sua realidade e o seu estilo de vida.

No entanto, abaixo elencamos as crenças que grande parte das pessoas carregam sem se darem conta do quanto isso atrapalha o desenvolvimento pessoal e profissional. Veja quais são:

1. Eu não consigo, ou, isso não é pra mim

Certamente você já deve ter dito essa frase sem sequer ter tentado, certo? Isso é muito comum, não se culpe por isso… Porém, tenha ciência de que esse tipo de pensamento é uma das desculpas que fazem você desistir de alcançar o sucesso.

Portanto, da próxima vez que essa frase vier à mente, pense em outro caminho para ela: eu AINDA não consigo, mas posso tentar! E vá em frente. 😉

2. Fulano é melhor do que eu

Essa é outra frase muito recorrente na vida de muitas pessoas. Acontece que sempre existirá alguém com mais e menos habilidades que nós. E se formos nos ancorar apenas nos que já desenvolveram certas habilidades, nunca iremos dar um novo passo em busca dos nossos objetivos.

Portanto, pare de usar essas desculpas que fazem você desistir de alcançar o sucesso. Mas sim, pense em como você pode melhorar, dentro dos seus limites, e pare de se comparar.

3. Amanhã eu começo

Ah, o amanhã… Ele nunca chega, você já se deu conta? Afinal, só conseguimos viver o hoje. Por isso, pare de usar essas desculpas que fazem você desistir de alcançar o sucesso. Comece agora, mesmo sendo domingo, quarta, quinta, não importa! O que importa é não deixar para amanhã o que pode ser iniciado hoje.

4. Hoje eu não tive tempo

Todo mundo tem 24 horas por dia. E todo mundo tem as suas próprias prioridades. Às vezes, não se trata de uma questão de tempo, mas sim, da importância que você dá para uma determinada tarefa.

5. Isso é muito difícil de aprender

Novamente, a inferioridade entrando em cena. Nesse caso, sem comparar com outra pessoa, mas apenas limitando a própria capacidade de aprender.

Na realidade, esse pensamento está mais atrelado à preguiça que um novo desafio gera, do que à dificuldade em si. Portanto, não use essas desculpas que fazem você desistir de alcançar o sucesso. Mas sim, tome a decisão de aprender algo novo, dando um passo por vez. Você não precisa ficar expert da noite para o dia.

E sabe o que mais? Mesmo quando é algo demorado, fazendo-o ou não o tempo vai passar igual. Como você deseja aproveitar o seu tempo hoje? 😉