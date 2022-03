Desfile da Resistência 202: evento de moda acontece no dia 2 de abril

Foto: divulgação

O maior evento negro da moda de Salvador, nomeado “Desfile da Resistência”, será realizado no Forte da Capoeira, que fica no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, dia 02 de abril, às 16h. A iniciativa contará com a exposição de marcas de empreendedores negros.

A apresentação com mais de 100 modelos iniciará o evento com um pocket das coleções, dividido em blocos, que seguirão temas específicos. O encerramento será feito por apresentações artísticas com apoio de DJ.

Como tema, a segunda edição do evento abordará o “Gueto: As ruas falam”, tentando traduzir a moda por meio da representatividade dos guetos, favelas, periferias, colocando em pauta a criação de tendências próprias das comunidades que fogem dos padrões.

A produção será 100% composta por pessoas pretas, desde a produção até as passarelas. A direção do evento afirma que o objetivo é mostrar a competência e pertencimento das pessoas negras em toda e qualquer área e ambiente, bem como em grandes produções de moda.

