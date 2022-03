Destaque nas semanas de moda: saiba como combinar peças de alfaiataria

Foto: Divulgação

As semanas de moda de Paris e Milão trouxeram diversas inspirações para os novos modelos que serão tendência no outono-inverno aqui no Brasil. Com ajuda da consultora de imagem Camile Stefano, o iBahia vai te ajudar a usar o clássico no cotidiano.

As marcas de luxo vêm com peças e modelos adaptados a alfaiataria clássica. A Gucci em parceria com a Adidas, lançou a tendência da alfaiataria sporty, com blazers cropped e calças com fendas, que são uma ótima combinação com os tênis esportivos.

Camila fala que saias e bermudas também fazem parte dessa nova alfaiataria e podem ser uma opção versátil para um look formal no trabalho e estiloso para a noite.

Confira inspirações:







Leia mais sobre Moda em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias