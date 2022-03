Determinada: Jade revela desejo de fim do bate e volta para enfrentar Arthur no paredão

Jade está realmente disposta a alcançar a resposta que tanto procura no público. Em conversa com os demais integrantes do quarto lollipop neste domingo (6) a influenciadora digital revelou que prefere uma paredão sem bate e volta para enfrentar Arthur no paredão.

Primeira vez na história do Big Brother, duas pessoas que falaram: a gente não quer fazer o bate e volta, a gente quer ir junto”, brincou a sister. “Ele (Arthur) não vai fazer isso. Tu acha mesmo que ele vai fazer isso?”, discordou Lais.

Vale lembrar que a irmã de Leo Picon atendeu o big-fone caiu diretamente no paredão e puxou o ator para a berlinda.

Relembre abaixo como o paredão será formado:

O big-fone tocou no sábado (5) ao vivo durante o programa. Quem atender está no paredão e também indica outra pessoa. Se alguém que estiver imune atender, ele indica uma pessoa e ela indica outra. Jade atendeu e colocou Arthur.

No domingo, o anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra e cada um vota no confessionário. O bate-volta será disputado com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa.

