Deu saudade? Sabrina Sato faz pedido inusitado a Tadeu Schmidt

Sabrina Sato demonstrou estar sentindo saudade do BBB. A apresentadora que participou da quarta edição do reality usou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para fazer um pedido a Boninho.

A artista deseja entrar fantasiada de Dummy na casa assim como fez Ana Clara. Será que o @boninho deixa eu entrar um dia vestida de Dummy? Me ajuda ai, @tadeuschmidt!”, postou no Twitter.

Sabrina Sato anunciou na Quarta-feira (16) que saiu da Record. Após oito anos na emissora, a apresentadora agora seguira carreira no GNT.

“Hoje, estou com o meu coração tão apertado. Esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira porque mesmo recebendo todo esse amor e cuidado [na Record], sinto que preciso seguir”, declarou na ocasião.

