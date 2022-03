Deusa é escorraçada em julgamento na reta final de ‘O Clone’; saiba motivo

Na reta final de “O Clone”, Deusa (Adriana Lessa) não terá paz em sua vida. Após a descoberta de que Léo (Murilo Benício) é um clone de Diogo, Leônidas (Reginaldo Faria) fará de tudo para conseguir a paternidade do jovem.

Os dois brigarão na justiça e o juiz declarará procedente o pedido do ricaço sobre a paternidade do rapaz, desde que haja uma declaração com a vontade de Léo de que ele também queira isso.

“Eu sou a mãe dele!”, gritará Deusa no julgamento. A dançarina ficará sem chão após o parecer do juiz e chegará a ser escorraçada do local. A Dra Cecília, que é responsável por sua defesa, tentará acalma a dançarina e garantirá que ela possui um trunfo para conseguir o tão desejado reconhecimento de maternidade.

Capítulos depois, a profissional receberá DNA do plasma que irá comprovar que Deus é a verdadeira mãe de Léo.

