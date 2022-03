Deusa parte para cima de Léo após Albieri revelar a verdade em ‘O Clone’; entenda

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Deusa (Adriana Lessa) continuará sem paz dentro de casa. Após a volta de Léo (Murilo Benício), a dançarina não conseguiu ter uma relação de afeto com o filho por causa de Albieri (Juca de Oliveira) e a fixação do rapaz pelo cientista.

O geneticista finalmente contará para o clone que Deusa não é sua mãe e ele dará um verdadeiro show ao gritar com ela e a rejeitar na frente de todos. “Foi inseminação artificial”, soltará Albieri. “E daí que foi uma inseminação. Só por causa disso que ele não é meu filho? Você é meu filho”, gritará ela.

Após o show de desprezo de Leo, Deusa partirá para cima do rapaz desesperada. “Você é um ingrato. Você não tem coração. Não tem alma. Esse ingrato disse na minha cara que eu não sou a mãe dele”, falará ao ser contida por seu marido.

“Eu fiquei nove meses com você aqui na minha barriga e você diz que eu não sou tua mãe?”, gritará a dançarina. “Olha aqui ninguém entende. Eu só aprendi que uma mãe preta, com um pai branco, não pode ter uma pessoa igual a mim. Tem que ser no mínimo mais morena”, finalizará Leo sendo um poço de ignorância.

