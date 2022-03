Dez anos de ‘Avenida Brasil’: veja o antes e depois de Mel Maia

O “oi, oi, oi” na abertura, a congelada no final de cada capítulo e a briga entre a vilã Carminha e Rita foram alguns dos marcos da novela, que teve duas fases.

Na primeira delas, coube a Mel Maia interpretar a mocinha do enredo enquanto criança, largada em um lixão. Na época, a atriz fazia um de seus primeiros papéis na TV e tinha apenas sete aninhos.

Hoje, obviamente, a Rita fofa que encantou o Brasil cresceu e já tem quase 18 anos. Depois do clássico do horário nobre exibido em 2012, Mel Maia fez outros papéis na televisão e o público pôde acompanhar uma parte desse crescimento. Dentre os trabalhos estão “Joia rara” (2013), “Além do tempo” (2015) e “Deus salve o rei” (2018).