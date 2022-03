DHL Express anuncia NOVOS empregos; veja cargos

A DHL Express, principal empresa do setor de logística no mundo, anuncia novos empregos. A companhia está buscando profissionais que atendam todos os requisitos. Veja cargos ofertados e como se candidatar!

DHL Express abre vagas de emprego no Brasil

A DHL Express é líder em serviços como frete aéreo, transporte terrestre, logística contratual e transporte marítimo. Fundada no ano de 1969, a companhia é referência no setor logístico de todo o mundo. Com novas oportunidades, a empresa está contratando profissionais que atendam todas as exigências dos cargos disponíveis.

Acompanhe as ocupações e requisitos exigidos pela empresa:

Executivo de Vendas : graduação completa, inglês avançado, experiência em vendas, perfil Hunter e conhecimentos no Pacote Office;

: graduação completa, inglês avançado, experiência em vendas, perfil Hunter e conhecimentos no Pacote Office; Motorista Entregador : ensino médio completo, CNH B e EAR incluso além de conhecimento da cidade e rotas onde mora;

: ensino médio completo, CNH B e EAR incluso além de conhecimento da cidade e rotas onde mora; Jovem Aprendiz Aduanas : cursando ensino médio ou concluído;

: cursando ensino médio ou concluído; Jovem Aprendiz Operações : ensino médio cursando ou concluído e pacote office básico;

: ensino médio cursando ou concluído e pacote office básico; Jovem Aprendiz Comercial : ensino médio completo ou cursando e Excel básico;

: ensino médio completo ou cursando e Excel básico; Vendedor Multicanal : graduação completa e experiência com vendas via telefone;

: graduação completa e experiência com vendas via telefone; Supervisor de Aquisição de Clientes : inglês intermediário , graduação concluída, experiência comercial e liderança, habilidade com pessoas, pós graduação ou MBA será um diferencial, vivência em logística e agenciamento de cargas;

: inglês intermediário , graduação concluída, experiência comercial e liderança, habilidade com pessoas, pós graduação ou MBA será um diferencial, vivência em logística e agenciamento de cargas; Programador Java Pleno: graduado em áreas relacionadas, experiência específica na função, inglês intermediário, prática de programação, integração de sistema e interpretação de documentação técnica.

Todas as vagas disponíveis estão abertas para candidatura de profissionais portadores de deficiência!

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções na empresa DHL Express, os profissionais que atenderem aos requisitos básicos deverão acessar a página de inscrição e se cadastrar na vaga desejada.

