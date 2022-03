‘Dia D Municipal’: campanha de vacinação antirrábica acontece neste sábado (6) em Salvador

Foto: Jefferson Peixoto/Secom Neste sábado (5), Salvador terá a campanha Dia D Municipal de vacinação antirrábica para cães e gatos. Os tutores de animais de estimação poderão levar os pets para imunização em seis postos fixos distribuídos em pontos estratégicos da capital baiana.

Nesses locais, a ação promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ocorre entre 8h e 12h. Apenas o ponto instalado no Salvador Shopping funcionará em horário alternativo, das 9h às 13h.

A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade. A doença pode ser transmitida através da mordedura, lambedura ou arranhadura dos animais infectados para os seres humanos.

“Essa ação visa intensificar a vacinação de cães e gatos para mantê-los protegidos contra a raiva. Temos casos de raiva silvestre circulando na cidade e por esse motivo é importante garantir a imunização dos animais de estimação, já que essa é uma zoonose imunoprevenível e letal”, explicou a diretora de Vigilância à Saúde (Visa), Andréa Salvador.

Além da imunização, os técnicos do CCZ realizarão mobilizações educativas para alertar a população sobre o risco da manipulação de animais silvestres, como o morcego. Veterinários do órgão também estão realizando ações de vigilância em toda cidade com a captura de morcegos com suspeita da zoonose.

Os exames laboratoriais realizados até o momento detectaram a presença do vírus da raiva em dois morcegos, entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022. O fato indica que seres humanos e outros animais podem estar expostos ao risco de infecção, caso haja contato com os mesmos.

“A simples presença dos morcegos não representa risco à saúde, já que esses animais não costumam atacar as pessoas. No entanto, eles não podem ser manipulados diretamente porque a transmissão do vírus ocorre com a saliva do animal”, destacou a veterinária do CCZ, Danielle Dantas.

Ela ressalta ainda que os morcegos são animais silvestres protegidos por lei e importantes para o equilíbrio ecológico, por isso não podem ser eliminados ou presos sem a autorização de órgãos ambientais.

“Sempre que encontrar um morcego em local e horário não habitual, apresentando dificuldade para voar ou morto, o cidadão deve entrar em contato imediatamente com o CCZ pelos telefones (71) 3611-7308 ou pelo Fala Salvador, no número 156. Os animais devem ser mantidos isolados até a chegada dos profissionais do órgão”, informou.

O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004. As pessoas que tiverem contato com qualquer animal suspeito de raiva devem lavar imediatamente o local com água e sabão e procurar o serviço de saúde.