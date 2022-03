Dia da Mulher: confira eventos e serviços voltados ao público feminino em Salvador

O evento é promovido pelo shopping, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS), SEBRAE, PLAN International Brasil, Secretaria Municipal da Reparação (SEMUR), Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (SEMDEC), Rozendo Desenvolvimento Humano, Faculdade Uninassau, BPW Salvador, Grupo Mulheres do Brasil – Salvador, Clínica da Pele, Salão Novo Conceito.

O shopping promove o prêmio Barra Mulher em 2022 no dia 10 de março. O elenco de homenageadas, que só será revelado no dia do evento, foi escolhido através de voto aberto ao público pelas redes sociais do Barra, além de uma comissão julgadora que contou com formadores de opinião e, pela primeira vez, todas as mulheres que receberam o troféu Barra Mulher na edição anterior.

Para marcar o Mês da Mulher, o Shopping Itaigara preparou uma programação especial, com a segunda edição do projeto “No Itaigara com Anna Libório”. Evento acontece no dia 23 de março, e traz informações sobre o tema com a consultora de imagem e varejo que dá nome ao evento.

Na tarde do dia 23, Anna Libório estará presente no Shopping Itaigara e visitará as lojas participantes com ações de consultoria e dicas especiais para as convidadas. Às 18h, será realizada uma masterclass pela especialista, com transmissão ao vivo pelo Instagram, diretamente de um elegante estúdio montado na Praça Central do shopping. A ação contará com um público presencial reduzido, seguindo os protocolos sanitários.



Foto: Divulgação

Para celebrar o Mês da Mulher, o Shopping Bela Vista preparou uma programação feita por mulheres e voltada especialmente para elas. A novidade faz parte do projeto musical Boteco do Bela, que durante todo o mês de março, dará espaço para a voz feminina, com apresentações gratuitas aos sábados e domingos, sempre das 18h às 20h, embalando o happy hour na Praça de Alimentação (Piso L2) com voz e violão. Durante os sábados, quem irá se apresentar no palco é a cantora Cecília Marinho. Já aos domingos, será a vez da cantora Lua do Black soltar a voz.

Durante o mês de março, o shopping Tricenter terá uma programação especial voltada à mulher. No dia 8, às 16h, haverá um bate papo sobre ‘A moda como instrumento de autoconhecimento’, com partipação das jornalistas Patrícia Nobre e Gabriela Cruz. Nos dias 15 e 22, outras convidadas participarão da roda de conversa. A programação dos dias posteriores será liberada durante o decorrer da semana.