Dia do Consumidor: entenda quais cuidados devem ser tomados na compra de produtos

Nesta terça-feira (15) é comemorado o Dia do Consumidor, data que transforma o varejo em grandes vitrines de promoções, com condições especiais. As facilidades de pagamentos e ofertas devem despertar ainda amais o cuidado no consumidor.

Por isso iBahia junto com o Procon Municipal de Lauro de Freitas, listaram algumas situações que devem ser observados pelos consumidores para evitar futuros problemas.

Caso o consumidor sinta que foi enganado ao contratar um serviço, ao adquirir um produto ou na constatação de irregularidades em estabelecimentos, deve ser feita a procura do Órgão que assegura a Defesa do Consumidor.

Confira alguns alertas para aquelas “ofertas imperdíveis”.

1 – Avalie prioridades de compras;

2 – Planeje-se e faça pesquisas prévias de preços;

3 – Desconfie de ofertas a preços impossíveis;

4 – Atente-se sempre aos valores cobrados no frete;

5 – Desconfie de lugares que oferecem apenas boleto e depósito como possibilidades de pagamentos;

6 – Verifique a veracidade de sites, links e mensagens de ofertas enviadas pelo celular.

