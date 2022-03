Diagnosticado com Covid-19, cantor Elomar é intubado novamente

Diagnosticado com Covid-19, o cantor Elomar Figueira Mello segue sem previsão de alta. O artista de 84 anos voltou a ser intubado neste sábado (5). As informações foram divulgadas nas redes sociais do artista.

O também compositor começou a fazer uso da ventilação mecânica no dia 23 de fevereiro, mas, devido à melhora no quadro de saúde, foram retirados o bloqueador neuromuscular e a sedação venosa na última quarta-feira (2). No entanto, ele precisou ser intubado novamente.

Ele apresenta quadro clínico estável, sem febre, complicações cardíacas ou renais. O artista havia recebido uma dose da Janssen e não voltou para receber a dose de reforço.

