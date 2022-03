Diana Sobral Brasil toma posse no cargo de procuradora de Justiça do Ministério Público

Foto: Divulgação A promotora de Justiça Diana Sobral Bentes de Salles Brasil foi empossada nesta segunda-feira (21), no cargo de procuradora de Justiça do Ministério Público estadual em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça realizada na sede da Instituição, no CAB.

A procuradora de Justiça foi promovida pelo critério de antiguidade e recebeu a Ordem do Mérito do MP, com o respectivo diploma, acompanhada do marido Maurício Andrade de Salles Brasil e as três filhas Fernanda, Manuela e Gabriela Bentes de Salles Brasil.

Durante a posse, transmitida também virtualmente pelo YouTube, a procuradora de Justiça fez um discurso de agradecimento à sua família e aos membros e servidores do MP e do Judiciário.

“Ao longo da minha vida, aprendi que agradecer é um exercício diário. Por isso inicio agradecendo inicialmente a Deus pela minha existência. Depois de tantos anos executando um trabalho profissional solitário, chego a esse colegiado com um espírito de parceria e peço a colaboração e apoio dos colegas no sentido de me permitir desfrutar de suas experiências em proveito do órgão que compomos”, destacou.

A procuradora-geral de Justiça Norma Cavalcanti parabenizou a atuação de excelência de Diana Sobral pela promoção na carreira.

“Diana Sobral alcançou o ápice da carreira após 34 anos de atuação, que serão completados no próximo dia 30 de março. Engrandeceu o nome do MP baiano atuando por último na Promotoria de Família na capital e teve o reconhecimento da população para a qual serviu”, ressaltou a chefe do MP baiano.

Diana Sobral de Salles Brasil nasceu no Município de Vitória da Conquista e ingressou no MP no dia 22 de março de 1988.

Atuou nas comarcas de Ituaçu, Itambé e Vitória da Conquista. Em 1995 foi promovida para Salvador, onde foi titular das Promotorias de Justiça de Assistência e de Família. Ocupou o cargo de assessoria especial da Procuradoria Geral de Justiça e agora foi promovida pelo critério de antiguidade ao cargo de procuradora de Justiça.

O presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb), promotor de Justiça Adriano Assis, também desejou sucesso na trajetória da recém empossada procuradora de Justiça.

“Que você atue para defender a Constituição da República e fazer valer a lei para todos”, afirmou.

Estiveram presentes na mesa de abertura a chefe do MP baiano, Norma Cavalcanti; o chefe de gabinete, Pedro Maia; o secretário-geral Alexandre Cruz; o presidente da Ampeb, Adriano Assis; e a subcorregedora-geral, procuradora de Justiça Sônia Maria da Silva Brito.