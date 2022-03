Emagrecer é o foco de muitas pessoas hoje em dia. Algumas delas fazem dietas mirabolantes para tentar conseguir chegar ao peso ideal, mas, infelizmente, sem sucesso. O que talvez você não saiba, é que pode conseguir chegar ao seu objetivo através de uma opção natural como o suco! Então, hoje, vamos te dar uma dica de como fazer suco para perder peso. Confira agora mesmo todas as nossas dicas incríveis!

Saiba como perder peso com alguns sucos

Os sucos naturais são ricos em nutrientes que ajudam o corpo não só a ficar saudável, como, também, fazem o corpo reduzir medidas. Isso acontece porque alguns sucos têm ações antioxidantes que ajudam muito no processo de emagrecimento. Por isso, se você quer perder peso, fazer esses sucos ajudará você a ter sucesso no seu querer.

Para ajudar você a saber por onde começar, separamos 7 receitas práticas e com vários nutrientes para o seu corpo.

Veja abaixo 7 receitas de sucos que vão te ajudar a emagrecer

Acompanhe abaixo as receitinhas de suco que você precisa conhecer e que vão ajudar no seu processo de emagrecimento. Além de nutritivos, esses sucos são deliciosos e bem refrescantes, perfeitos para o verão!

Suco verde

O suco verde é extremamente versátil. A proposta, como o próprio nome já diz, é que ele seja verde. Porém, alguns itens podem variar de acordo com seu gosto. Separamos um com os seguintes ingredientes:

Limão;

Maçã;

Água e água de coco;

Couve;

Pepino.

O modo de preparo é bem simples! Para fazê-lo, basta você lavar todos os ingredientes e colocar no liquidificador 1 limão, uma folha de couve, uma maçã, 1 pepino, 500ml de água de coco e 1 litro de água.

Após lavar todos os ingredientes no liquidificador por dois minutos, coe e armazene onde você quiser. Esse armazenamento pode ser feito por até 6 horas na geladeira.

Suco de tomate

O suco de tomate, combinado com o limão, possui ação antioxidante e vai acelerar o processo de perda de peso. Veja os ingredientes abaixo:

Tomate;

Limão;

Água com gás.

O modo de preparo não tem nenhum tipo de segredo! Basta lavar os ingredientes e colocar para bater no liquidificador. Esse suco é riquíssimo em vitamina C e seu armazenamento também só pode ser feito por até 6 horas.

Suco com alface

Acredite se quiser, mas, o alface, junto do limão e das laranjas, ajuda no processo de emagrecimento. Você precisará dos seguintes ingredientes:

1 limão;

2 laranjas;

6 folhas de alface;

150ml de água.

Assim como nos outros preparos, lave bem os ingredientes e bata tudo no liquidificador. O armazenamento também é de até 6 horas.

Suco turbinado de melancia

A melancia é ótima para ajudar a desinchar e, quando turbinada com outros ingredientes, pode ajudar muito! Você precisará de:

Duas fatias de melancia (grande);

Uma colher de linhaça;

Uma colher de gengibre.

Com baixíssima caloria, esse suco é super simples de fazer, pois, basta lavar os ingredientes e bater no liquidificador. Assim como os outros sucos, ele pode ser armazenado por 6 horas.

Suco de hibisco

De modo geral, o hibisco é super conhecido no processo de emagrecimento como chá e, para variar um pouco da dieta, basta você fazer um copo de chá de hibisco e bater no liquidificador com 5 morangos já higienizados. Para melhor efeito, o ideal é consumir logo após o preparo.

Suco de abacaxi – que é uma bomba de saúde e baixa caloria!

Esse suco, apesar da quantidade de ingredientes, possui poucas calorias e é ótimo para o emagrecimento. Você vai precisar de:

Água (100ml);

Um pedaço de pepino;

Uma maçã verde;

Duas fatias grossas de abacaxi;

Uma colher de sopa de chia;

Uma colher de sopa de gengibre;

Uma folha de couve.

Higienize os ingredientes e então bata todos eles no liquidificador. Por fim, consuma em até 6 horas após o preparo, para não perder os nutrientes do seu suco.

Suco de limão, água de coco e outros ingredientes

Uma verdadeira delícia esse suco, não é mesmo? É bem simples de fazer, assim como todos os outros. Para esse suco você precisará de:

Suco de um limão;

Água de coco (150ml);

Canela a gosto;

Duas castanhas de caju;

Duas fatias de melancia.

Assim como nos outros preparos, todos os ingredientes que precisam ser higienizados, devem ser. Logo após, eles devem ser todos batidos por completo no liquidificador. O consumo também é de até 6 horas após o preparo.

Pronto, agora que você já conferiu nossas dicas de como fazer suco para perder peso, possui, enfim, 7 variedades de suco, uma para cada dia da semana. Aproveite!