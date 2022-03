Dica para limpar tapete de carro

Limpar o carro, tanto por dentro como por fora, é muito importante para o bom uso do veículo. Isso porque a sujeira acumulada pode trazer, não só o desconforto visual como também a presença de insetos, caso o acúmulo de sujeira seja grande. Por isso, hoje trouxemos dicas incríveis para limpar tapete de carro.

Saiba como limpar tapete de carro com algumas dicas

Um item primordial no interior do carro, o tapete tem função de apoiar os pés de quem entra, ou seja, é uma das partes mais sujas do carro. Até porque não há maneira de só andar no carro descalço, pelo contrário.

Você tem algumas opções de limpezas profissionais, junto da lavagem do restante do carro, mas, pode ser que nem sempre seja viável fazer essa lavagem, seja por condições financeiras ou por falta de tempo de levar ao lava jato. Por isso, separamos algumas opções que você pode fazer em casa, gastando pouco e usando ingredientes e produtos que você tem em casa.

Confira algumas opções de receitas que vão ajudar você a limpar seu tapete

Comece retirando todos os seus tapetes do carro e deixe em um lugar onde você consiga molhar livremente. Para que qualquer uma das 3 receitas que daremos sejam feitas, você precisará de uma esponja ou vassoura macia, além dos ingredientes que mostraremos. Então, prepare esses dois itens logo de primeira e confira quais são as receitas para essa lavagem.

Bicarbonato de sódio

É claro que essa misturinha não tem só bicarbonato de sódio, mas ele é o ingrediente fundamental para essa receita. Então, vamos lá:

Em um balde, coloque dois litros de água e 20ml de detergente líquido neutro ou de coco. Além disso, adicione 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio para intensificar a sua receita e torná-la mais potente.

A aplicação é simples e prática. Você deve aplicar esse líquido em todos os tapetes e esfregar um pouco com a esponja ou com a vassoura macia. Deixe agir por aproximadamente 15 minutos e, então, enxágue com água e deixe secar.

Vinagre

O vinagre é um produto muito útil. Pode ser usado na limpeza de alimentos, lavagem de roupas, higienização da casa em geral e também pode ser usado para ajudar na lavagem dos tapetes do carro.

Essa limpeza é simples e rápida, assim como a feita usando bicarbonato de sódio.

Para a limpeza com o vinagre, você precisará de um balde com dois litros de água, quatro colheres de sopa de vinagre e 20 ml de detergente neutro. Misture e aplique em todo o tapete. Deixe agir por 15 minutos essa mistura após esfregar e, então, faça o enxágue com água. Para melhor preservação do seu tapete, tente reduzir o excesso de água nele e coloque para secar.

Para limpezas mais potentes

Se você está há muito tempo sem limpar o seu carro, principalmente os seus tapetes, pode ser que tenha ocorrido algum acidente e você não faz ideia como limpar.

Essa mistura potente é para limpezas que parecem não ter solução, como por exemplo, vômito, urina e outros.

Para essa receita de limpeza potente, você precisará de:

Sabão em pó (50g);

Detergente líquido (20ml);

Álcool (duas colheres de sopa);

Vinagre (a mesma quantidade de álcool);

Água (dois litros).

Coloque todos os ingredientes em um balde para dar início a sua limpeza. Como é uma limpeza pesada, pode ser que precise de mais tempo e, talvez, de mais lavagens.

Aplique sobre o tapete a mistura e esfregue até fazer bastante espuma. Deixe essa mistura agir por 30 minutos. Logo após, retire com bastante água, para não deixar espuma no seu tapete.

Repita o processo para que a limpeza do seu tapete seja feita da melhor maneira.

Observações importantes sobre a limpeza do carro

Todos os passos que nós ensinamos e indicamos aqui são totalmente eficazes para a limpeza do tapete do carro. Porém, isso não isenta a limpeza total. Faça essa limpeza geral em média uma vez ao mês. Para isso, procure um profissional competente!

Não esqueça também a revisão do seu carro, pois, além de deixar o seu carro alinhado, isso traz segurança para você e para a sua família. Cuide de você e deles também.

Com essas super dicas para limpar tapetes de carro, seu veículo vai ficar muito mais higienizado e bem cuidado sempre, com uma excelente aparência. Dessa forma, agora será muito mais fácil fazer a próxima limpeza, afinal, você conheceu os melhores segredos! Aproveite cada uma das dicas e mãos à obra!