DiCaprio, Emma e mais: confira ídolos tens que viraram um grande sucesso do cinema – Coisa de Cinéfilo

Pode ser que você assista uma franquia teen hoje e não leve aquele elenco tão a sério. Ou até mesmo não entenda por que um determinado ídolo juvenil é tão amado por todos. Sim, a maioria das vezes não faz muito sentido na nossa cabeça, já que os roteiros de filmes teens tendem a ser mais simples, sem grandes oportunidades de atuação ou algum indício de que estamos assistindo ao surgimento de um grande sucesso.

A verdade é que mesmo em meio à paixão juvenil, é possível, sim, perceber o potencial de quem está atuando e talvez prever um grande futuro pela frente. Artistas como Kirsten Dunst, Scarlett Johansson e Elijah Wood já mostravam sua grandiosidade desde o começo e suas carreiras atuais só confirmam as nossas suspeitas iniciais.

Alguns, inclusive, precisam superar a marca do preconceito para conseguir projetos diferentes e que possam vir a trazer mais oportunidades, até mesmo de prêmios. Pensando nisso, o Coisa de Cinéfilo separou uma lista de ídolos teens que se tornaram grandes sucessos e ganharam (ou podem ganhar) estatuetas para encher a carreira de louvor.

Leonardo DiCaprio

Ídolo teen que conquistou o coração das garotas na época de Titanic, Leo teve um pouco de dificuldade de ser aceito em projetos de peso logo após este período. Ele acabou optando por seguir com filmes mais independentes e com diretores em potencial ou que o colocassem em contato com cineastas renomados. Acabou caindo no gosto de Martin Scorsese, com quem fez várias parcerias. Ainda assim, sofreu preconceito da Academia, que por muitos anos não queria reconhecê-lo com um Oscar. Depois de muita luta e sete indicações, ele agora tem sua estatueta, está consagrado e é um verdadeiro toque de Midas em todos os filmes que participa.

Emma Watson

Sempre simpática, Emma Watson começou a carreira super cedo e teve que lidar com a fama meteórica que foi o sucesso da franquia Harry Potter, um projeto que tomou uma década de sua vida e a marcou para sempre como ‘Herminone’. Depois que algo assim passa, o grande desafio é conseguir ser reconhecida por projetos para além dele. E ela vem conseguindo fazer isso. Muito empenhada em tudo que faz, consegue passear por gêneros diferentes, indo do drama ao terror e sempre se destacando. Certamente tem chance de indicação de prêmios no futuro próximo.

Reese Witherspoon

A maravilhosa Reese Witherspoonn começou a carreira com 15 anos e vem numa escalada de sucesso desde então. Ela conquistou nossos corações com o papel de Elle Woods em Legalmente Loira, o que fez muitas pessoas acharem que ela ficaria para sempre neste meio de comédias românticas. E não que ela não seja perfeita para isso, mas a artista queria mais. Muito mais! Hoje em dia, Reese é, além de atriz, diretora e roteirista, e vem se enveredando por projetos incríveis e renomados como as séries Big Little Lies e Little Fires Everywhere. Ela já possui Oscar, Emmy, Globo de Ouro e ainda vamos ver muitas outras premiações no futuro.

Kristen Stewart

Quem nunca ouviu falar que Kristen Stewart faz a mesma cara em todas as suas personagens? De fato, ali em torno de Bella de Crepúsculo, isso se tornou verdade. Mas a jovem atriz já atua desde criança, com filmes de sucesso como O Quarto do Pânico. Depois da saga de vampiros, ela começou a pegar projetos com grandes atrizes que a auxiliassem no processo de se tornar mais respeitada. A estratégia deu tão certo que este ano ela está indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua performance singular em Spencer. Ainda vamos ouvir muito falar de projetos bacanas com ela.

Robert Pattinson

Claro que não poderíamos deixar de falar de Robert Pattinson e todo o alvoroço que ele tem causado atualmente com seu papel icônico em Batman. O britânico fez uma participação na franquia Harry Potter e estourou em sucesso na saga Crepúsculo. No entanto, embora ele fosse o amor das adolescentes, era escanteado por adultos que achavam que ele era péssimo e sem potencial. Durante anos sofreu preconceito por causa do papel de vampiro e acabou optando por projetos mais independentes, que permitissem um debruçamento maior de sua parte. O resultado foi que ele foi se tornando o querido dos diretores, culminando em Batman, que não apenas é um filme grandioso, como apresenta uma de suas melhores performances.

