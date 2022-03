Muitas mulheres não usam o blush por acharem que não é necessário. Outras aplicam o blush de forma errada, deixando um visual muito carregado. Hoje, nós vamos dar dicas incríveis de como usar blush corretamente na maquiagem. Então, confira no artigo abaixo e saiba tudo sobre o tema.

Para que serve o blush na maquiagem?

Afinal, como usar blush corretamente na maquiagem? O blush normalmente é usado após o pó compacto, e vai dar aquele ar natural na região das bochechas.

Na maquiagem, quando é passada a base e o corretivo com a intenção de corrigir as imperfeições da pele, a cor natural do rosto fica escondida debaixo da base. Então, o blush é usado para dar naturalidade à pele, bem como apresentar um rubor natural, dando vida ao rosto.

O blush, além de ser usado para dar vida ao rosto, também é usado para dar forma ao rosto e realçar os seus melhores traços.

O blush é um arremate para a maquiagem e indispensável para deixar o rosto mais saudável e charmoso.

Dicas de como usar blush corretamente na maquiagem

Quer conferir algumas dicas interessantes para que você consiga usar o blush de forma correta e sem errar na hora da maquiagem? Então, confira a seguir.

Como descobrir o tom certo do blush para a sua pele

Dê uma leve beliscada na região das bochechas e vá em frente a uma luz natural. A cor que surgirá na bochecha é a cor ideal do seu blush.

Como aplicar o blush no rosto

Pegue o tom de blush escolhido e passe o pincel específico para o blush de leve, retirando o excesso no dorso da mão. Passe o blush nas bochechas fazendo movimentos circulares ascendentes, até atingir o tom esperado.

Antes de aplicar o blush, termine a maquiagem dos olhos e dos lábios, para ajustar a intensidade da cor no rosto.

Para encontrar o ponto certo de aplicação do blush, sorria com os lábios fechados e passe o pincel na parte mais cheia da bochecha.

Finalize, passando também o pincel no centro da testa, no nariz em sua base e na linha frontal e no topo do queixo.

Como aplicar o blush de acordo com o tipo de rosto

Aplique o blush de acordo com o tipo de rosto:

Quadrado: aplique em diagonal, exatamente nas maçãs do rosto;

Triângulo invertido: aplique na parte mais baixa das maçãs do rosto;

Alongado: aplique no centro das maçãs do rosto espalhando até a metade da linha dos olhos;

Oval: aplique nas maçãs do rosto e espalhe em direção às orelhas.

Quais as cores de blush para usar de dia e a noite

Para usar de dia, opte por cores como o pêssego, salmão, rosa claro e rosa médio.

Já se você preferir usar à noite, opte por cores como terra, bronze claro, cobre escuro e marrom terra.

Cores que possuem pigmentos rosa, laranja, vermelho, marrom e acobreado fornecem uma tonalidade mais corada, parecendo pele que pegou um pouquinho de sol.

Quais os tons recomendados para cada tipo de pele

Cada tipo de pele exige tons diferentes de blush, confira:

Pele clara: prefira os tons pastéis como bege, rosado ou pêssego. Se quiser marcar mais a maquiagem, utilize a cor cereja;

Pele amarelada: prefira os tons rosados, com pigmentos bronze e marrom para amenizar o tom amarelado e ficar linda;

Pele morena: prefira tons terrosos com pigmentos dourados ou bronze, para harmonizar a pele;

E pele negra: prefira os tons de terracota, vinho e marrom com pigmentos dourados, dando um ar de naturalidade à pele;

Escolha o pincel aplicador certo

O pincel para aplicar o blush deve ser escolhido de acordo com a sua preferência. As opções são:

Tradicional: com cerdas mais longas;

Kabuki: com cerdas juntas e cheias;

Kabuki Chanfrado: dá um efeito mais forte na pele;

Chanfrado: tem uma forma que facilita fazer o efeito esfumado;

Duo-fibra: com cerdas bem maleáveis

Escolha o pincel aplicador de sua preferência para aplicar o blush. Com certeza fará toda a diferença.

Agora que você já sabe como usar corretamente o blush na maquiagem, siga as dicas e aproveite para ficar mais bonita!

Afinal, ninguém pode olhar para você e concluir que você apanhou no rosto.

A última dica:

Vá aplicando o blush aos poucos, ajustando o tom para que fique perfeito na sua pele. Dessa forma, passar blush é um processo de aprendizado. Então, aos poucos você vai pegando o jeito e acertando definitivamente. Depois de aprender o todo o processo, vai ficar bem mais rápido!