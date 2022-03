Dicas de como usar MOP em casa

Além de versátil, esse utensílio de limpeza é muito interessante e permite vários usos diferentes. E você? Sabe como usar MOP em casa? Confira agora dicas incríveis de jeitos diferentes de usar o produto e aproveite para deixar sua casa em ordem.

Aprenda como usar MOP em casa

O Mop também tem outros nomes, que são bem mais conhecidos, como esfregão. Mas, diferente dos esfregões antigos, ele também vem com um balde que tem uma peça onde o esfregão se encaixa e é torcido sozinho. Dessa forma, você não precisa tocar na sujeira que foi recolhida pelo esfregão, além de ser mais fácil na hora da limpeza, pois não precisa se abaixar para torcer e economizar muito o tempo, tornando a faxina mais eficiente e rápida.

MOP na hora de lustrar os móveis

Esse é um dos usos mais surpreendentes para o Mop! Muitos não percebem como ele pode ser útil para lustrar os seus móveis. E é possível fazer isso da seguinte forma: com um pano comum, espalhe o lustra-móveis por todo o móvel que deseja limpar. Em seguida, espere o produto secar no móvel enquanto faz a limpeza de outras partes da casa.

Quando já estiver seco, pegue o seu Mop e comece a passar no móvel de forma delicada, em movimentos circulares e uniformes. Passa por todo o seu móvel, para ele conseguir estar bem lustrado.

Usar no seu piso encerado

Agora, se o seu piso for do tipo encerado e você tiver o costume de fazer isso, com certeza vai conseguir facilitar o seu trabalho com o simples uso do Mop. Para isso, pegue a cera líquida e coloque a quantidade que quiser dentro do balde que vem acompanhado do Mop.

Coloque o Mop no balde, até que fique cheio com a cera de piso e, em seguida, comece a espalhar pelo chão, mas tome cuidado para não cair. Espalhe de forma uniforme por todo o chão e, depois, se afaste e espere ele secar. Por fim, é só repetir o processo com o Mop seco para lustrar o chão!

Varrer com mop seco

Em seguida, nós temos o uso do Mop seco, que pode ser usado para varrer a sua casa. O que é muito útil, por exemplo, para quem é alérgico, porque a limpeza com Mop seco garante que não levante poeira e não tenha ataque de alergia. Mas para fazer isso, use o Mop que tem formato retangular, pois é o ideal para conseguir varrer. Além disso, ele possui um tipo de microfibra, que impede que a poeira levante e, dessa forma, é absorvida por ele.

Mop contra a poeira

Da mesma forma que o Mop é um aliado na limpeza de cantos molhados, ele também consegue fazer uma retirada da poeira mais leve. Por isso, quando está nos cantos mais altos, que a maioria das pessoas não alcança, isso pode ser facilmente resolvido.

Isso porque o Mop consegue alcançar os pontos mais altos e, até mesmo, tirar as teias de aranha que são realmente incômodas na casa de qualquer um. Dessa forma, você consegue retirar o pó junto com as teias de aranhas que ficam nos cantos mais altos do seu cômodo.

Mop também serve como limpador de chão

Por fim, temos mais uma função, que é a de usar o Mop como pano de chão. Para isso, use o balde que vem como o Mop. Primeiro, você o molha na água limpa do balde e depois começa a passar pelo chão, principalmente no lugar que estiver sujo. Passe bem até que consiga absorver toda a sujeira líquida que estiver no chão.

Em seguida, torça o esfregão no balde, pois, dessa forma, ele volta a ficar seco e não precisa tocar na água suja. Depois, é só secar todo o chão com o Mop seco.

Aproveite as dicas com seu Mop

Depois desses belos jeitos de usar o Mop, você deve estar ansioso para colocar a mão na massa e começar a sua limpeza! Fazendo uso do seu Mop você não vai se preocupar em ter que ficar sempre trocando de ferramenta de limpeza, pois ele é muito versátil. Vai poder usá-lo em vários trabalhos ao mesmo tempo, sem se cansar em procurar ferramentas para um serviço ou outro.

Ao mesmo tempo, se tem a presença do balde que consegue ajudar a qualquer momento, para conseguir torcer o seu esfregão e sem ter que tocar na água suja ou, até mesmo, em qualquer sujeira que limpou!