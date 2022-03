Dicas de estudo: Como usar o relógio a seu favor em uma prova

Para muitos estudantes resolver provas em tempo hábil é um grande desafio. Geralmente os estudantes ficam presos a questões difíceis ou perdem o equilíbrio emocional e isso compromete o desempenho no exame.

A verdade é que quanto melhor aproveitado for o tempo de prova, maior a chance de ter respostas assertivas. Por isso, saber lidar com o relógio vai fazer toda a diferença para uma boa resolução da sua prova. Confira abaixo algumas dicas de como fazer isso.

Como gerenciar o tempo de prova?

O primeiro passo é treinar bastante. Isso envolve fazer simulados e exercitar o maior número de questões que puder. Busque entender o escopo da prova e reproduza o modelo aplicado. Cronometre o tempo de resolução e tente se encaixar no prazo proposto, lembrando de reservar pelo menos meia hora para a marcação do gabarito. Fazer isso vai ajudar a ter uma noção do tempo necessário e vai reduzir bastante a pressão no dia da prova.

No que diz respeito às questões que envolvem cálculo, vale a pena dedicar uma atenção especial a elas. Essa dica vale principalmente para quem deseja fazer um vestibular ou concurso na área de exatas. Fazer contas com rapidez é um diferencial que pode garantir pontos a mais na sua prova e reduzir o tempo de resolução de questões.

Ainda nas questões exatas, busque sempre analisar as alternativas de resposta. Verifique as opções que estão mais próximas uma das outras, isso vai te dar uma ideia, por exemplo, de quantas casas decimais tem a resposta final.

Uma dica simples mas bastante eficiente é manter-se hidratado durante a prova. Estudos científicos apontam que estudantes que bebem água durante uma avaliação tem notas 5% melhores do que aqueles que não bebem. Pequenos goles de forma moderada são excelentes para manter o cérebro ativo e concentrado.

