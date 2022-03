Dicas de estudo para concurseiros

Um dos grandes desafios para quem vai prestar concursos públicos é a preparação para as provas. Muitos precisam conciliar os estudos com o trabalho, e isso requer tempo e organização.

O serviço público tem chamado a atenção de muitos profissionais devido às vantagens que ele pode proporcionar, como estabilidade e um bom salário, por exemplo. A concorrência é grande, mas há algumas dicas que podem te ajudar a se sair bem na prova e garantir uma vaga. Confira abaixo.

Dicas para estudar para concurso

O primeiro passo é manter o foco durante todo o período de estudo. Você precisa delimitar a área que deseja se dedicar, pois cada uma delas vai exigir conhecimentos diferentes. Sendo assim, caso escolha fazer mais de um concurso, terá que estudar muito mais. É necessário ter critério, disciplina e estabelecer prioridades.

Estudar é um hábito, desse modo, ter uma rotina faz toda a diferença. A frequência é um fator determinante para o sucesso, por isso desenvolva um planejamento e incorpore as horas de estudo no seu dia a dia. Lembre-se que qualidade é mais importante que quantidade, ou seja, é melhor estudar alguns minutos todos os dias do que muitas horas em dias alternados.

Organize as matérias que precisa estudar por ordem de complexidade e as distribua no tempo que tem disponível. A revisão também é fundamental e deve ser feita com regularidade para conseguir dar conta de todos os conteúdos.

Outra dica importante é ter um ambiente de estudos adequado. O ideal é que seja um espaço silencioso, calmo, limpo, bem iluminado e longe de possíveis distrações. Caso não tenha um ambiente assim em casa, você pode recorrer a uma biblioteca ou a uma sala de estudo mais próxima.

