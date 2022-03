Dicas e considerações para atingi-la

A força de vontade não é encontrada em qualquer esquina, ou qualquer circunstância. A gente sabe que não é tão simples conseguir ser uma pessoa que tem força de vontade.

No entanto, alguns passos podem ajudar a atingir esse tipo de resultado. E, para lhe auxiliar nesse sentido, elencamos esses passos no decorrer deste texto. Confira!

Como conquistar força de vontade?

A força de vontade deve ser conquistada aos poucos. Não é algo que você encontra da noite para o dia, infelizmente. Por isso, esteja ciente de que poderá haver situações de “recaída”, nas quais a preguiça vencerá o seu desejo de atingir determinado resultado.

Ao mesmo tempo, existem fatores que podem ajudar nesse tipo de situação. Veja:

1. Tenha um propósito claro e que você possa ver todos os dias

Você sabe quais são os motivos por trás das suas ações? Você tem algum propósito de verdade, ou simplesmente vai trabalhando e estudando sem sequer saber aonde você quer chegar? Pense sobre isso.

Os propósitos são fundamentais na vida das pessoas. São eles que ajudam a criar um caminho mais visível sobre o futuro.

Ao mesmo tempo, além de saber quais são os seus objetivos e metas, lembre-se de considerar outro fator importante: é necessário visualizar os seus propósitos com bastante frequência.

Para isso, criar painéis para as metas, por exemplo, pode ser um bom processo de visualização diária dos propósitos.

2. Crie um passo a passo para alcançar o seu propósito

Em cima do propósito que você traçou para si mesmo, comece a criar um passo a passo para alcançá-lo. Afinal, da mesma forma que a força de vontade dificilmente aparece sem um propósito, quando não temos os passos bem alinhados isso também acontece.

Portanto, divida o seu propósito maior em pequenas etapas e objetivos. E veja quais são os passos que devem ser dados rumo ao que você almeja.

3. Crie recompensas ao seguir os passos

As recompensas podem ser as mais diversas, desde que elas não sejam sabotadoras, claro. Ou seja, se você tem o propósito de emagrecer, ao perder um quilo não caia no erro de consumir muita comida como recompensa, hein? Cuidado!

Crie recompensas que façam sentido, mas que não sirvam de autossabotagem.

4. Mentalize os pontos negativos de descumprir as metas e passos

Quando a preguiça aparecer e aquele desejo de deixar a tarefa de lado surgir, crie o hábito de mentalizar os pontos negativos de descumprir um passo da sua meta. Pense no que você vai deixar de ganhar, no atraso que terá com relação ao seu futuro, e assim por diante.

Quanto mais você ancorar a sua mente para que ela entenda que a ausência da força de vontade é algo ruim, mais prático será agir.

5. Imagine você vivendo as suas conquistas graças à sua força de vontade

Por fim, procure imaginar e mentalizar como será a sua vida ao atingir o objetivo que você está buscando. Esse tipo de ação tende a impulsionar a força de vontade com muita naturalidade.

Imagine todas as vantagens, benefícios e alegrias atingidas. Acredite, isso serve de muita motivação.