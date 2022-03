Conforto e versatilidade são os sobrenomes dele. A peça queridinha dos pés, o tênis, faz parte da vida da maioria das pessoas, sendo um item coringa para várias situações. São usados por homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, em looks mais arrumados ou em práticas esportivas. E, justamente, por ser tão usado no nosso dia a dia, os tênis merecem uma atenção especial quando o assunto é limpeza. Além de manter a higiene e evitar maus cheiros, a limpeza correta vai prolongar a vida útil do seu calçado e manter uma estética mais adequada. Vamos, então, conhecer dicas incríveis de como limpar tênis? Confira aqui, agora, no Dicas Incríveis.

Mais antigo do que você imagina

Ao olhar seus tênis, você nem imagina que seu uso remonta à Grécia Antiga. Os exemplares nasceram essencialmente para a prática de esportes. No século 19, iniciou-se o uso de borracha nos calçados, começando, então, a tendência que evoluiu nos anos seguintes.

De lá pra cá, os modelos evoluíram até chegar aos exemplares que encontramos atualmente no mercado. A maioria foi criada para modalidades esportivas como a corrida, o boxe, a ginástica e o basquete. No entanto, essas peças se popularizaram para além do esporte.

Ao longo da história, os tênis foram símbolos de jovialidade, rebeldia, e conquistaram uma legião de fãs devido aos esportistas e músicos. No fim do século 20, esses calçados se tornaram, então, um verdadeiro estilo de vida.

Os tipos de tênis

Antes de começar a listar dicas incríveis de como limpar tênis, vamos te explicar os tipos mais comuns da peça no mercado e quais cuidados especiais ter, então, com cada um. Vamos lá?

Tênis de camurça

Esse tipo de tênis é mais delicado e, por isso, requer cuidados mais especiais no momento da lavagem. De modo geral, a indicação é que se use condicionador diluído com água para limpar este segmento. Outra dica é esfregá-lo mais suavemente.

Tênis de tecido, pano ou lona

A dica importante para tênis com esses materiais é que se enxágue de forma abundante em água corrente. Assim, diminui os riscos de endurecimento do tecido depois da secagem.

Tênis de couro

Esses tênis precisam de uma atenção ainda mais especial. Diferente dos modelos mais comuns, esse material é sensível à água e devem ser limpos, então, apenas com uma flanela macia.

Tênis branco

O tênis mais queridinho de todos é, também, o mais difícil de manter limpo. Para esse tipo, algumas dicas caseiras podem fazer a diferença para um branquinho mais perfeito. Três produtos são indicados: a pasta de dente, o bicarbonato de sódio e o vinagre. Basta dissolver, então, algum desses itens com a água e esfregar seu calçado. No caso da pasta, aplique diretamente no sapato para fazer a limpeza.

Dicas incríveis de como limpar tênis

Agora que você já sabe as particularidades na lavagem de alguns tipos de tênis, vamos listar dicas incríveis de como limpar esse tipo de calçado de uma forma mais ampla, até porque, sabemos das variedades de modelos existentes.

Leia as instruções

Sempre confira a etiqueta de lavagem do seu tênis antes de iniciar o procedimento. Nela existem, então, informações importantes como a possibilidade de usar água morna, colocar na máquina, entre outras.

Prefira lavar a mão

Uso de máquinas de lavar não é proibido, mas é bom ser evitado para não causar desgastes a longo prazo da peça.

Se você optar por fazer esse tipo de lavagem, é indicado, então, colocar o tênis em um saco especial para máquina de lavar ou em uma fronha. Isso fará, então, com que o tecido do calçado fique mais protegido durante o processo.

Comece partes emborrachadas

Limpe primeiramente as partes emborrachadas como a sola, refletores e outros detalhes. Já nesta primeira etapa, você irá notar, então, uma melhora na aparência do calçado.

Separe cadarços e palmilhas

Separe os cadarços e as palmilhas para a lavagem. Para os cadarços, a opção é usar escovas de dentes. Já as palmilhas devem ser esfregadas com atenção pois é esta parte do tênis que geralmente acumula mau cheiro.

Evite molhos longos

Os sapatos podem perder as colas caso fiquem muito tempo inseridos na água. Evite, então, deixar muito tempo de molho.

Escolha os produtos certos

O detergente neutro, o limpador multiuso e o sabão líquido são as melhores opções de materiais de limpeza para lavar tênis.

Não deixe exposto ao sol

Para secagem, o mais indicado é deixar o tênis à sombra para não correr o risco de deformações.

Agora que você conhece dicas incríveis de como limpar tênis, é só colocar as sugestões em prática e ter sapatos ainda mais bonitos.