Fazer a organização do que quer que seja requer um cuidado especial. Isso vai ajudar a otimizar o seu tempo ao longo do dia, semana ou até do mês. E com os alimentos não é diferente. Dessa forma, organizá-los vai te ajudar muito. Então, se você é do time que precisa de algumas dicas incríveis para organizar mantimentos, hoje você saberá a melhor maneira.

Como fazer a organização de mantimentos nos armários com 4 dicas

Organizar mantimentos em armários ou dispensa é muito simples. Você pode começar fazendo a organização dos alimentos que você considera como essenciais e outros que são supérfluos.

A primeira dica é buscar organizar alimentos que são de consumo diário. Então, são exemplos como arroz, feijão e macarrão, todos juntos no mesmo local do armário. Assim, você pode retirar do saco plástico onde eles vêm e colocá-los em potes armazenadores.

A segunda dica é colocar alguns temperos armazenados em potes transparentes. Dessa forma, você pode colocar identificadores para garantir uma excelente arrumação.

A terceira dica que vai ajudar a organizar melhor os seus mantimentos é colocar os alimentos que são menos consumidos em locais de menos acesso. Em contrapartida, colocar os que são mais consumidos em locais que você tenha mais fácil acesso.

A quarta dica é colocar tipos de alimentos similares juntos ou próximos uns dos outros. Por exemplo, se na sua casa há grande consumo de biscoitos, busque colocá-los no mesmo local do armário, dispensa ou prateleira.

3 dicas para fazer a organização na geladeira

Agora, vamos te ajudar a fazer a organização dos mantimentos na sua geladeira. Para isso, separamos 3 incríveis dicas que serão essenciais na sua vida.

Espaço da geladeira

A primeira incrível dica é estabelecer os espaços que serão colocados os alimentos na geladeira. Então, faça da seguinte forma:

Estabeleça qual o local que armazenará as verduras, legumes e hortaliças e, caso seja necessário, coloque etiquetas nas divisórias da geladeira para nomeá-los.

Procure colocar os grupos de alimentos sempre juntos. Laticínios com laticínios, frutas com frutas, refrigerantes com refrigerantes, comidas já preparadas com comidas já preparadas, entre outros.

Elimine as panelas

A segunda dica extremamente importante é não guardar os alimentos que já foram feitos em panelas. Afinal, isso ocupa muito espaço da sua geladeira e pode influenciar também no sabor da sua comida já preparada.

Procure colocar os alimentos em potes, sejam de vidro ou de plástico. Desta forma, você vai armazenar melhor os seus alimentos.

Mantimentos

A terceira dica, que também faz parte da geladeira, é a organização dos mantimentos no seu congelador. Então, para fazer essa organização é importante que você tenha potes transparentes ou sacos plásticos transparentes.

Você fará isso de uma forma muito simples e prática. Ao chegar com os seus alimentos do mercado ou açougue, retire das embalagens convencionais. Depois disso, selecione as peças tanto de carne vermelha como de frango que você cortará.

Após fazer os cortes da sua preferência, coloque-os nos potes transparentes ou sacos plásticos. Se for preciso, faça a identificação com etiquetas para encontrar melhor os seus alimentos.

Se você não possui muitos armários, veja como organizar seus mantimentos da melhor forma

Você pode não ter muitos armários e, ainda assim, conseguir organizar todos os seus mantimentos na sua cozinha sem o menor problema.

Uma dica incrível para você conseguir fazer isto da melhor forma é procurando algumas prateleiras para organizar melhor os seus alimentos. Entretanto, você pode achar estranho fazer isso na sua cozinha, pois, em tese, os alimentos ficarão expostos. Porém, veja como fazer.

Primeiro, selecione o local onde você colocará as prateleiras para ficar mais acessível. Além disso, você vai evitar alterar no design da sua cozinha. Após isso, faça a colocação das suas prateleiras.

Com as suas prateleiras já colocadas, é hora de você organizar melhor seus alimentos. Então, você pode optar por colocar alguns mantimentos de uso cotidiano que estão armazenados em potes nas suas prateleiras. Abaixo, você verá então um exemplo de disposição de mantimentos incríveis em prateleira.

Prateleira do café

Talvez você seja um amante de café e tem as suas cápsulas para a cafeteira ou pó de café convencional. Se for esse o caso, você pode escolher uma das suas prateleiras para fazer como o cantinho do café. Dessa forma, você pode ir colocando os mantimentos que você faz uso ao fazer um café. Então, pode ser o pote do leite em pó, um pote de açúcar, um pote do café e, também, as suas cápsulas armazenadas em um local apropriado.

Pronto, agora você já sabe dicas incríveis para organizar mantimentos. Então, basta colocar em prática e aproveitar toda a funcionalidade.