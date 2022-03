A construção do seu currículo é um fator importante para a sua carreira profissional. Haja vista que através de um currículo bem elaborado você pode conquistar uma vaga de emprego que seja correlata ao seu objetivo. Por isso, você deve construir um currículo de maneira assertiva, direcionada e organizada.

Dicas para a construção do currículo como um direcionamento profissional

A visualização do seu currículo é uma ferramenta de destaque para que você consiga alcançar uma vaga de emprego que seja de seu real interesse. Sendo assim, certifique-se de que o seu documento profissional esteja bem construído e organizado.

Destaque os seus dados pessoais pela assertividade

Destaque os seus dados pessoais pela assertividade nas informações. Sendo assim, evite excessos, como números referentes à documentação pessoal, dados de filiação e muitos telefones para contato.

O seu objetivo deve ser sucinto e direto

O seu objetivo deve ser sucinto e direto. Você pode colocar no seu currículo o cargo desejado, considerando o seu nível hierárquico atual dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de marketing digital; analista de relacionamento com o cliente; assistente de faturamento; auxiliar de estoque etc.

Tenha objetividade quanto à sua carreira acadêmica

A escolaridade é um campo do currículo que deve ser preenchido de maneira objetiva. Sendo assim, informe cursos dos quais você possua certificados, bem como, informe detalhes sobre cursos em andamento, tais como a data de término previsto para o curso e a modalidade de estudo, ou seja, é relevante que você informe se estuda de maneira presencial ou EAD.

Faça apontamentos relevantes sobre a sua experiência profissional

A sua experiência profissional é um campo de extrema valia para a análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, é relevante que você informe o nome das empresas pelas quais você passou, bem como, informe o seu período de atuação. De forma sucinta, você deve descrever suas principais atividades.

Lembre-se de que o currículo é um documento que será melhor explorado durante uma entrevista de emprego. Por isso, é importante que você faça apontamentos e não insira narrativas inteiras no documento profissional.

Respeite a ordem cronológica inversa e atualize o seu Linkedin

Além disso, você deve respeitar a ordem cronológica inversa na construção das informações, ou seja, priorize sempre os dados mais atualizados.

O Linkedin é uma ampla ferramenta de gestão no mercado de trabalho atual. Por isso, é aconselhável que o candidato atualize o seu perfil e aumente a sua visibilidade de maneira positiva.