Fazer a lavagem das roupas hoje em dia é muito fácil. Há máquinas de lavar que suportam várias lavagens em um único dia. Porém, existem casas e apartamentos que não possuem espaço suficiente para colocar uma grande quantidade de roupas para secar. Logo, você acaba ficando limitado a menos lavagens ao dia, devido à falta de espaço. Então, para otimizar o seu tempo, o ideal é que a secagem dure menos tempo. Por isso, separamos para você algumas dicas para as roupas secarem mais rápido. Confira, então, as nossas dicas incríveis!

Que tal algumas dicas para as roupas secarem mais rápido? Existem máquinas que fazem o trabalho de secar as roupas, mas, no geral, elas não são muito usadas e populares no Brasil. Então, seu uso é mais frequente no exterior, principalmente em países mais frios, onde certamente as roupas levariam dias para secar.

Por aqui, há alguns truques que você pode usar para fazer com que a sua roupa seque mais rápido. Por isso, elencamos 4 dicas que vão te nortear nessa empreitada.

Álcool

O álcool é um produto extraordinário. Ele pode ser usado em superfícies para desinfetar; como produto de limpeza para dar brilho a espelhos; antisséptico para machucados; entre outros. Porém, o que você não sabe é que, além de todas essas utilidades, o álcool ainda pode ser responsável por tornar a secagem das suas roupas mais rápidas.

Para fazer com que isso aconteça, basta você lavar as suas roupas normalmente, usando sabão e amaciante de sua preferência. Depois de lavar e enxaguar, mais precisamente na hora de centrifugar, adicione duas colheres de sopa de álcool na máquina. Então, deixe a sua máquina bater normalmente. Finalizado o processo, retire e estenda.

Como o álcool é um produto que tende a evaporar, ao colocar suas roupas no sol, é provável que a água que estiver nas peças evapore mais rapidamente. Isso devido ao processo de evaporação do álcool.

Cabides

Deixar as suas roupas amontoadas só retarda o processo de secagem delas, o que pode ocasionar uma secagem desigual.

Sempre que possível, opte por um cabide para dispor as suas roupas. Eles vão deixar suas roupas mais abertas e prontas para secar igualmente. Aliás, quer uma dica dentro desta dica aqui? Fazer esse processo ajuda na hora de passar as roupas também, pois deixa as peças menos amassadas.

Saiba dispor as roupas no varal

Quando você colocar as roupas no varal, você precisará saber como organizar. Por incrível que pareça, saber como colocar as roupas no varal influencia muito no tempo de secagem.

Por exemplo, se você tem um varal reto e comprido, onde você alinha roupa ao lado de roupa apenas, você precisará distribuir as roupas sem que as laterais fiquem em cima uma das outras.

Porém, existe um cuidado que você deve ter com o tipo de varal que possui vários ferros alinhados um atrás do outro. Nesse caso, você deve se atentar de não colocar, em hipótese alguma, as roupas pesadas no mesmo local das roupas finas e médias. Ali, elas pegarão menos sol e não secarão igualmente.

A maneira correta de dispor as roupas nesse tipo de varal é dispondo as roupas menores e mais finais atrás. Colocar as roupas de médio tempo de secagem no meio do varal. Por último, roupas pesadas estilo jeans, moletons e afins devem ser colocadas na frente, principalmente se for ali que recebe mais vento e luz solar.

Faça toda a centrifugação e use uma toalha

Algumas pessoas costumam ser impacientes e não esperam que todo o processo de centrifugação aconteça, alegando que já estão secas.

No entanto, algumas roupas ainda saem com excesso de água, por isso é de extrema importância deixar a máquina realizar todo o processo.

Porém, se ainda assim, no momento em que você retirar as peças, notar que elas ainda estão mais úmidas do que o normal, pegue uma toalha seca e faça a torção da sua roupa com ela.

Uma diquinha extra não faz mal, então, confira mais uma

O processo de secagem pode começar na lavagem, acredite se quiser. Então, é de extrema importância que você não amontoe as roupas além da capacidade permitida nela. Isso porque, caso você sobrecarregue a máquina, ao invés de deixar as roupas mais “soltas” ao bater, elas acabam ficando muito amassadas, e isso no varal faz toda a diferença, aumentando o tempo de secagem.