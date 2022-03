Dicas para aumentar a produtividade no home office

A pandemia da Covid-19 impôs grandes mudanças à realidade social. A principal delas foi a necessidade de desempenhar atividades profissionais e acadêmicas a distância. Mesmo que esse modelo de trabalho home office já existisse, foi a partir da pandemia que ele cresceu exponencialmente.

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2021, cerca de 4 milhões de trabalhadores realizavam suas atividades sem sair de casa no Brasil. Muitos desses profissionais estavam tendo a sua primeira experiência nesse formato.

Atualmente, o home office se tornou uma tendência do mercado de trabalho e muitas empresas o adotaram de maneira definitiva. Confira abaixo algumas dicas de como aumentar a produtividade no trabalho remoto.

Como aumentar a produtividade trabalhando em casa?

A jornada de trabalho do home office costuma ser mais flexível. No entanto, muitos ainda relatam ter problemas para se adaptar a essa nova rotina de trabalho em casa devido aos horários. Nesse sentido, a dica é definir seu horário de trabalho diário, mesmo que sua empresa não o faça.

Observe o período do dia em que você costuma ser mais produtivo e encaixa suas demandas profissionais nesse horário. Fazendo isso você vai conseguir trabalhar o necessário e ainda ter tempo de qualidade para o descanso e o lazer.

Outra coisa importante é escolher um local de trabalho adequado. O ideal é ter um espaço exclusivo, como um escritório ou uma biblioteca. Contudo, essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Sendo assim, encontre um espaço da sua casa que possa se adaptar ao trabalho. O ambiente precisa ser calmo, organizado e silencioso, longe de interferências exteriores.

Para um melhor desempenho é bom investir em equipamentos ergonômicos, como móveis e acessórios. Algumas empresas até mesmo disponibilizam esses materiais para que seus colaboradores possam trabalhar de modo mais confortável em casa.

