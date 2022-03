Dicas para deixar panelas brilhando 

Quem tem o costume de cozinhar todos os dias, sabe que nem sempre é fácil manter as panelas sempre bonitas e brilhando. Afinal, muitas vezes alguns acidentes podem, sim, acontecer e as panelas podem acabar um pouco queimadas. Em alguns casos, as panelas podem ir se desgastando com o próprio uso ao longo do tempo. Mas calma, não é sempre que devemos trocar nossas panelas por novas panelas. Afinal, às vezes as panelas antigas podem ser apenas limpas e reaproveitadas para serem usadas novamente, sem grandes complicações. Por isso, hoje vamos te dar dicas incríveis para deixar panelas brilhando. Confira!

Saiba, agora, como deixar panelas brilhando! Então confira, logo abaixo, todas as nossas dicas incríveis!

Não deixe a panela suja por muito tempo

Não deixe que as panelas fiquem sujas por muito tempo, pois quanto maior for o tempo que você deixar as panelas sujas e com restos de comida, mais difícil será remover toda a sujeira depois. A melhor tática para a limpeza é manter tudo limpo ou limpar logo após ter sujado. Pois, assim, não terá como a sujeira ficar incrustada e será bem mais fácil manter a limpeza também.

Outro cuidado importante para ter com as panelas após feita a limpeza com essas misturinhas é a secagem. Então, seque a panela imediatamente após a lavagem para que não fique com manchas.

Quando as panelas estiverem sujas por dentro e com restos de comida, o ideal é lavar como de costume. Para tirar os vestígios, basta ferver um pouco de água com vinagre para fazer com que a gordura desgrude sem grandes dificuldades.

Para panelas de vidro, basta ferver um pouco de água com algumas rodelas de limão, tanto para tirar o mau cheiro quanto, também, para poder retirar manchas ou restos de gorduras e comidas na panela sem grandes dificuldades.

Tome cuidado com o seu tipo de panela

Tome cuidado pois algumas panelas como por exemplo as antiaderentes podem não estar sujeitas a qualquer tipo de limpeza. Então, cuidado, pois é possível que, ao tentar limpar as panelas, você acabe sujando ainda mais ou até mesmo danificando as panelas. Afinal, o tipo de material também deve ter sua atenção, uma vez que, usado o material errado, sua panela pode acabar sendo riscada ou danificada.

Água quente e detergente

Uma das misturinhas mais potentes para a limpeza das panelas é a água quente com detergente. Para usar, basta cobrir a parte suja da panela com água e acrescentar um pouco de detergente. Sendo assim, coloque para ferver em fogo baixo e espere até começar a borbulhar. Em seguida, basta esperar esfriar um pouco para que seja possível esfregar a panela.

Misturinha com água e sal

Já a mistura com água e sal também é usada para a limpeza, mas não é tão efetiva quanto a água quente e detergente. O procedimento para a limpeza é o mesmo, basta colocar a panela na água quente com sal e esperar que a gordura ou sujeira saia. Com a água quente fica ainda mais fácil tirar a sujeira e deixar a panela brilhando outra vez como nova.

Bicarbonato de sódio com limão

Outra forma de fazer com que as panelas sejam limpas sem grandes dificuldades é com o uso do bicarbonato. Então, basta colocar o bicarbonato de sódio nas panelas e jogar o vinagre por cima. A seguir, deixe agir por alguns minutos e depois faça a limpeza normalmente. Essa é uma das formas mais efetivas para a limpeza das panelas sem grandes preocupações.

Molho de tomate

O molho de tomate é ótimo para ser usado para a remoção de manchas. Ele ajuda muito em manter a panela brilhando. O ideal é usar uma das receitas acima para a limpeza e depois usar o molho de tomate para a remoção das manchas.

Saiba quando chegar a hora de trocar as panelas

E muitas vezes, apenas arear ou lavar as panelas pode não ser o suficiente para que elas voltem a ser o que eram antes. Então, nesse caso, será necessário fazer a troca. Assim como qualquer outro utensílio, as panelas também tem uma vida útil e, quando ela chegar ao fim, será a hora de trocar.

Uma boa dica é pensar nas panelas como se fossem um investimento. Então, prefira comprar panelas boas, mesmo que com um valor mais elevado. Isso porque nem sempre aquelas panelas baratas podem durar tanto.

Veja também qual é a sua necessidade. Se você cozinha pouco, por exemplo, ter entre duas ou três panelas boas pode ser o suficiente. Entretanto, caso cozinhe mais ou tenha uma família com muitas pessoas em casa, talvez o investimento seja maior.