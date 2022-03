Dicas para economizar combustível – Notícias Concursos

Sexta-feira (11) entrou em vigor o aumento no preço da gasolina e do diesel anunciado pela Petrobras. A gasolina teve alta de 18,8%, enquanto o diesel foi a 24,9%. Para quem não pode abrir mão dos veículos algumas dicas para economizar combustível podem ser de grande valia na atual situação.

Confira abaixo algumas dicas valiosas

Evitar constante aceleração: a aceleração é um dos momentos em que o carro mais gasta gasolina. Por isso tente evitar a aceleração excessiva, principalmente na hora da saída e da retomada. Nesse caso, o aconselhável é realizar a troca de marcha no tempo certo.

Comparar os combustíveis: se o seu carro é flex você tem a possibilidade de ver o custo benefício entre a gasolina e o etanol. Uma regra geral é dividir o preço do litro do etanol pelo preço da gasolina. Caso o resultado for inferior a 0,7, isso significa que é mais em conta comprar o etanol.

Se o motorista optar pelo GNV (Gás Natural Veícular) terá que estar apto a arcar com valores a partir de R$ 5 mil para fazer a instalação. Nesse caso, a longo prazo o investimento pode valer a pena. Contudo, o consumidor não pode esquecer que esse tipo de serviço requer uma vistoria anual e uma vistoria do cilindro a cada 5 anos. São mais valores a desembolsar. Realizar manutenção preventiva: as vezes o motorista quer evitar gastos com manutenção, mas o prejuízo por evitar essas manutenções pode ser maior. Ademais se as velas de ignição, por exemplo, não estiverem com capacidade de queima e explosão de combustível dentro do esperado e do correto, a consequência é que, na ignição do combustível ele não será totalmente queimado. Nesse caso, o desperdício é evidente.

Calibrar os pneus: a calibragem dos pneus tem ação direta sobre o desempenho do seu veículo. Se o pneu está murcho o veiculo terá mais dificuldades para se locomover e terá mais gasto com combustível. A estimativa é que, quando o veículo trafega com pneu descalibrado o consumo seja de 10% a mais que quando o pneu está calibrado. Por isso, sempre calibre o pneu do seu carro.

Fazer rotas planejadas: essa é uma dica valiosíssima. Vias engarrafadas ou movimentadas exigem que o veículo pare muitas vezes. Sempre que isso acontece o motor precisa de muita força para deixar a inércia, é onde se gasta mais gasolina também. Daí a importância de evitar esses caminhos. Para isso o planejamento é essencial