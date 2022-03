Maquiagem faz parte do nosso dia a dia. Seja algo simples para eventos menores ou algo mais trabalhando para grandes eventos. Por isso, acertar na maquiagem é essencial para você arrasar! Por isso, vamos te dar algumas dicas incríveis para você não errar na hora de passar a sua base. Confira o nosso artigo e aprenda ótimas dicas para usar a base do jeito certo!

O que é a base?

A base é e sempre será um dos cosméticos mais importantes para fazer uma boa maquiagem. E para isso acontecer, deve-se entender um pouco sobre ela. A base nada mais é do que um cosmético que tem a função de deixar o seu rosto com uma aparência natural, bonita e, principalmente, homogênea. Inclusive, ela deve ser da mesma cor da sua pele.

Então, para isso acontecer, tem que ter uma aplicação correta da base em sua pele. Se passar errado ou errar na cor, pode ficar com o seu rosto num tom alaranjado, o que não fica bem em ninguém, não é mesmo? Mas agora, vejamos as dicas para usar a base do jeito certo.

Confira as dicas para usar a base do jeito certo

Está pronta para usar a base do jeito certo? Separamos dicas perfeitas e um super passo a passo para que você não erre na hora da aplicação. Confira a seguir.

Dica 1: O que fazer primeiro?

Qualquer um sabe que às vezes é difícil saber por qual parte da maquiagem você deve começar. Antes de qualquer coisa, limpe o seu rosto e passe um tônico seguido de um hidratante. Em seguida, é necessário passar aquele famoso primer facial. Depois disso, você pode passar a base, pois dessa forma os seus poros vão conseguir fechar. Assim, você vai conseguir ter um maior controle da oleosidade da sua pele.

Dica 2: Qual base escolher?

É de conhecimento geral que o tom da base deve ser o mesmo da sua pele. Porém, o que deve ser prestado atenção é a textura da base escolhida. Elas devem ser líquidas e um pouco cremosas.

Então, para que possa ser aplicada corretamente, é necessário o uso de pincéis com cerdas macias, ou, então, use esponjas macias ao toque. Assim, você vai conseguir espalhar por toda a sua pele de forma igual, para que nenhum canto acabe ficando sem base. Inclusive, dê uma atenção maior naquelas partes que tem imperfeições, que são as que você deseja esconder.

Dica 3: A base em pó é obrigatória? E a quantidade?

Na verdade, não é. Ou seja, isso é uma escolha de quem for passar a base, porque aqueles que têm pele seca não devem usar o pó. Então, se possível, use somente naquelas partes mais oleosas da sua pele.

Ao mesmo tempo, é necessário pensar na quantidade de base a ser colocada, porque, se for durante o dia, use uma cobertura leve e à noite invista em algo mais pesado. Mas tome cuidado para não acabar exagerando, porque pode acabar craquelando.

Dica 4: O Passo a Passo para a base perfeita

Antes de tudo, você precisa limpar a pele para que possa se preparar para receber a base. Então, logo em seguida, use um tonificante que tenha uma hidratação leve para melhorar sua pele. Na hora de passar, você deve começar na testa, enquanto puxa do meio das sobrancelhas. Assim, você vai indo para cima até fazer em toda a testa. Com ajuda do pincel, comece a aplicar em toda a área dos olhos, mas use movimentos suaves para não agredir a pele e, também, não errar na hora da aplicação. Então nós temos o nariz. Aplique com cuidado. Em seguida, comece a puxar na direção de cima para baixo. Então, faça exatamente o mesmo movimento ao redor da sua boca e do seu queixo. Agora, comece a aplicação direta em suas bochechas. Você deve colocar a base com cuidado no meio da sua bochecha, e, com um pincel, comece a puxar do meio para fora, de forma muito leve, para simular que o seu rosto está levantado. Por último, deve ter percebido que cada passo foi feito com ajuda de um pincel. E para que consiga finalizar, comece a usar a esponja em pequenas batidas para tirar e espalhar o excesso.

Resultado final

Então, chegamos ao fim! Esperamos que agora você tenha uma linda base aplicada em seu rosto de forma completamente homogênea. Não se preocupe se errar em alguma parte, tudo que precisa é recomeçar. Lembre-se que a base pode ser retirada com ajuda de um demaquilante. Então, vá tentando até acertar, mas não use a base enquanto dorme, pois isso pode acabar prejudicando sua pele. Portanto, sempre a retire antes de deitar e hidrate a sua pele com o cuidado que merece.