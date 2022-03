Dinha Dórea apresenta show ‘O Que Me Atravessa’ no Teatro Gamboa; confira detalhes

Foto: Drica Bhumi/Divulgação

O Teatro Gamboa apresenta o espetáculo “O Que Me Atravessa”, show da cantora Dinha Dórea, que conta com duas sessões, uma presencial, no sábado (26) e outra on-line, no domingo (27), transmitido ao vivo pelo YouTube do Gamboa.

O espetáculo marca a carreira solo da cantora Dinha Dórea, que traz, na ocasião, canções que a acompanharam ao longo de sua trajetória e sua auto-afirmação enquanto mulher preta baiana. A artista também une composições de João Mendes, Elinas, Mateus Aleluia, Tiganá Santana e outros músicos.

“Com tantos sentimentos difusos que surgiram nesse momento delicado que vem passando a humanidade, permitir-se sentir e vivenciá-los, é ato de entrega e coragem”, afirmou a soteropolitana sobre o seu retorno aos palcos.

Os arranjos e direção artística são assinados por Elinaldo Nascimento (Elinas), que também acompanha Dinha Dórea no palco. As apresentações também contam com o percussionista Ricardo Costa.

Dinha Dórea já passou por diversos grupos e bandas de Salvador, como a Orquestra Afrosinfônica (integrante do Naipe de Vozes) e o Samba do Vai Kem Ké (vocalista e sambadeira). Graduanda em Música Popular na UFBA, a artista vêm realizando suas pesquisas musicais que compõem o repertório no show.

Show “O Que Me Atravessa” por Dinha Dórea

PRESENCIAL: sábado – 26/03, às 19h

Ingressos: R$30 e R$15 (meia), na bilheteria do teatro ou através do WhatsApp (71) 98631-3925 via Pix. Respeitando todos os protocolos de segurança, obrigatória apresentação do comprovante de vacinação.

ONLINE: domingo – 27/03, às 17h

Ingressos: R$20 e R$10 (meia), aqui no site. Transmitido pelo YouTube AO VIVO.

