Dinheiro esquecido brasileiros encontram centavos; entenda

Muitos brasileiros esperavam receber verdadeiras fortunas com o dinheiro esquecido em bancos, mas o que tem acontecido, na realidade, é que muitos tem encontrados centavos ou valores que não superar R$ 10.

Não há como prever quantas pessoas encontraram totais assim, com a liberação dos valores, porém, a situação rendeu vários memes na internet. O calendário de liberações está acontecendo até agora pela data de aniversário – há datas para resgate e repescagem.

Inicialmente poderão agendar o pagamento apenas as pessoas nascidas antes de 1968, ou seja, pessoas que tenham 54 anos completos ou vão completar ainda este ano. Isso também vale para o tempo que as empresas devem ter para ter acesso a primeira data do calendário.

O período de andamento para o último grupo se encerrar 26/03. É importante verificar o calendário e conseguir também o nível ouro da conta (veja abaixo).

Data de nascimento (pessoa) ou criação (empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data da repescagem (para quem perdeu a data anterior) antes de 1968 07/03 a 11/03 12/mar Entre 1968 e 1983 14/03 a 18/03 19/mar Após 1983 21/03 a 25/03 26/mar

Como se cadastrar?

Para se cadastrar basta clicar em um dos links, conforme seu acesso for no celular ou no computador:

Como cobrar o dinheiro esquecido em bancos?

Entre no site valoresareceber.bcb.gov.br a partir do dia 14 (próxima segunda-feira);

Informe o seu CPF ou CNPJ e verifique se você tem direito a algum dinheiro;

Guarde a data informada;

Volte na data no site valoresareceber.bcb.gov.br e veja o valor disponível para você.

Para solicitar os valores é preciso ter nível ouro no perfil na conta gov.br.

“No momento da consulta em valoresareceber.bcb.gov.br, o cidadão saberá se tem valor a receber [de instituições financeiras] e, caso positivo, receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir do dia 7 de março de 2022”, declarou o BC.

Sua conta precisa estar no nível ouro

Para conseguir ter acesso ao dinheiro ‘esquecido’ em bancos é preciso ter a sua conta no gov.br no nível ouro, isso para garantir a segurança dos valores. Veja o nosso artigo especial no assunto e siga as instruções necessárias para aumentar o nível da sua conta, caso ainda não seja our