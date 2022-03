Dinheiro esquecido: confira se você vai poder sacar nesta semana

Tem valores a receber? Saiba que o Banco Central liberou desde a última segunda-feira (7) as solicitações e resgates do dinheiro esquecido em instituições financeiras por pessoas físicas e jurídicas. Confira!

Como será feito o pagamento?

Os repasses do dinheiro serão realizados por lotes, isso significa que cada um terá valores de origem diferentes. No primeiro lote, por exemplo, os recursos são de contas correntes ou poupanças encerradas ainda com saldo; tarifas e parcelas cobradas indevidamente; cotas e sobras de quem participou de cooperativas de crédito; e de consórcios encerrados.

Neste sentido, é possível que uma mesma pessoa seja beneficiada nas próximas etapas ou pela primeira vez, a justificativa gira em torno das origens dos valores, que podem variar em cada etapa.

Onde consultar os valores esquecidos?

A consulta e a solicitação dos valores devem ser realizadas exclusivamente através do site valoresareceber.bcb.gov.br. Lembrando que não é mais possível fazer o procedimento através do site do Banco Central ou Registrato, uma vez que houve uma queda no sistema em janeiro deste ano.

O procedimento é muito simples, basta informar o CPF caso seja pessoa física, ou o CNPJ caso seja empresa. Feito isto, será informado aqueles que possuem dinheiro a receber, a data em que devem retornar ao site para fazer outra consulta, só que agora dos valores exatos e a data para o saque.

Qual o calendário para saque?

Confira as datas para solicitar e receber os valores conforme o ano de nascimento ou de criação da empresa:

Antes de 1968: 7/3 a 11/3 – (repescagem 12/3);

Entre 1968 e 1983: 14/3 a 18/3 – (repescagem 19/3);

Após 1983: 21/3 a 25/3 – (repescagem 26/3).

Como resgatar o dinheiro?

Para ter acesso aos valores esquecidos, é preciso seguir o passo a passo abaixo:

1) Verifique se tem valores a receber:

Acesse o site; Informe o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa; Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de março.

2) Caso tenha dinheiro esquecido nos bancos, verifique seu cadastro Gov.br:

Para ter acesso aos valores será exigido um cadastro Gov.br nível prata ou ouro; O cadastro gratuito e é feito no site ou pelo aplicativo Gov.br; Informe seu CPF, selecione as opções de “Termo de Uso”, “Não sou robô” e clique em Continuar.

3) Confira o valor que pode sacar e a data para realizar a operação:

Na data definida, volte ao site; Será necessário logar no SVR com sua conta gov.br nível prata ou ouro; Acesse o sistema, descubra o valor disponível e solicite a transferência, informando uma chave Pix; Caso solicite o resgate sem informar uma chave Pix, deverá entrar em contato com o banco para informar os dados da transferência via TED ou DOC; Se a data não for respeitada, será preciso voltar na data da repescagem definida pelo Banco Central.