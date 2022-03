Dinheiro esquecido: Primeira fase dos valores encerra nesta semana

Termina nesta semana o primeiro lote de devolução do programa Valores a Receber do Banco Central (BC). Cerca de R$ 4 bilhões estão sendo restituídos a mais de 27 milhões de pessoas físicas e jurídicas.

Os valores liberados nesta primeira fase correspondem a:

Dinheiro de contas-correntes ou poupanças que foram encerradas ainda com saldo disponível;

Tarifas e parcelas cobradas indevidamente cuja devolução já estava prevista em termo de compromisso assinado com o BC;

Dinheiro de consórcios encerrados; e

Cotas ou sobra de valores oriundos de cooperativas de crédito.

Confira o calendário do primeiro lote

Conforme o cronograma, já podem consultar e sacar os valores as pessoas ou empresas nascidas após o ano de 1983. Confira:

Data de nascimento (pessoa) ou de criação (empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada) Antes de 1968 7/3 a 11/3 12 de março Entre 1968 e 1983 14 a 18/3 19 de março Após 1983 21 a 25/3 26 de março

Valores abaixo do esperado

Muitos brasileiros que esperavam encontrar valores altos esquecidos em bancos ficaram decepcionados. Isso porque valores de até R$ 1 representam 42,8% das liberações para os beneficiários, e de 69,7% do total para quantia de até R$ 10.

Diante disso, o programa tem gerado discórdia na sociedade, uma vez que muitos consideram a iniciativa como uma piada devido aos valores que estão sendo disponibilizados, como mencionado acima, a maioria dos beneficiários estão recebendo no máximo R$ 1.

No entanto, segundo os dados do BC, cerca de 36 mil liberações foram concernentes a valores entre R$ 10.000,01 e R$ 10.000,01. Apenas 1.318 transferências foram de valores acima de R$ 100 mil, aproximadamente 0,00004% do total. Ou seja, nem todos os valores são necessariamente baixos.

Como consultar e sacar os valores esquecidos

Para ter acesso aos valores esquecidos, é preciso seguir o passo a passo abaixo:

1) Verifique se tem valores a receber:

Acesse o site; Informe o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa; Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de março.

2) Caso tenha dinheiro esquecido nos bancos, verifique seu cadastro Gov.br:

Para ter acesso aos valores será exigido um cadastro Gov.br nível prata ou ouro; O cadastro gratuito é feito no site ou pelo aplicativo Gov.br; Informe seu CPF, selecione as opções de “Termo de Uso”, “Não sou robô” e clique em Continuar.

3) Confira o valor que pode sacar e a data para realizar a operação:

Na data definida, volte ao site; Será necessário logar no SVR com sua conta gov.br nível prata ou ouro; Acesse o sistema, descubra o valor disponível e solicite a transferência, informando uma chave Pix; Caso solicite o resgate sem informar uma chave Pix, deverá entrar em contato com o banco para informar os dados da transferência via TED ou DOC; Se a data não for respeitada, será preciso voltar na data da repescagem definida pelo Banco Central.

Segundo lote do programa

A partir do dia 2 maio, novos valores serão cotados para devolução através do programa Valores a Receber do BC. Segundo as informações, estima-se que cerca de R$ 4,1 bilhões sejam distribuídos entre as pessoas e empresas.

De todo modo, a instituição deve elaborar um novo calendário para que os saques dos valores sejam realizados por quem tem direito. Vale informar que na nova fase os recursos serão de origem diferente, podendo até mesmo beneficiar novamente alguns cidadãos da primeira fase.

A expectativa é que sejam devolvidos valores provenientes das seguintes situações:

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo de Compromisso com o BC;

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo disponível; e

Outras situações que impliquem em valores a devolver reconhecidas pelas instituições.